Tak Adam Nawałka skomentował decyzję Szczęsnego. "Olbrzymia strata"

Od wielu miesięcy trwała saga o nazwie "przyszłość Wojciecha Szczęsnego". Jasne było, że mimo wciąż bardzo dobrej dyspozycji, Juventus nie widzi go w planach na przyszłość. Sprowadzenie z Monzy Michele Di Gregorio było sygnałem tak jasnym, że bardziej się już chyba nie da. Polaka łączono z wieloma klubami. Był już jedną nogą w Arabii Saudyjskiej, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Potem przewijały się m.in. Monza, Fiorentina, Chelsea, a nawet powrót do Arsenalu.

Wojciech Szczęsny zrobił po swojemu i ukrócił wszelkie dyskusje

Aż nagle we wtorkowe popołudnie 27 sierpnia nasz bramkarz postanowił raz na zawsze ukrócić wszelkie rozważania i doniesienia. Polak zadecydował, że choć mógłby jeszcze spokojnie bronić na wysokim poziomie, to serce ciągnie w inną stronę i jego kariera dobiegła końca. Szczęsny postanowił poświęcić się rodzinie, a ostatnim meczem, jaki rozegrał, już na zawsze pozostanie starcie Polski z Austrią (1:3) na Euro 2024.

Decyzja wywołała niemały szok, choć niekoniecznie aż tak duże zaskoczenie. Wiadomo bowiem było, że cokolwiek Szczęsny zrobi, zrobi to w swoim stylu na własnych zasadach. Niemniej komentarzy nie brakuje czy to pośród internautów, czy ekspertów. Trzy grosze do dyskusji dorzucił też były selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka. Choć jego kadencji Szczęsny może za dobrze nie wspominać, bo na Euro 2016 doznał urazu już w pierwszym meczu, a na mundialu 2018 popełnił spory błąd w meczu z Senegalem (2018), to trener nie szczędził mu pochwał w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Adam Nawałka pełen uznania dla Szczęsnego

- Widocznie dobrze przemyślał tę decyzję, skoro ją podjął i trzeba to uszanować. Dla reprezentacji jest to na pewno olbrzymia strata. W ostatnim czasie Wojtek był w doskonałej formie. To jeden z najlepszych bramkarzy na świecie. Cieszę się, że mogłem pracować z takimi piłkarzami jak on. Fenomenalny bramkarz i inteligentny facet, który ma bardzo ciekawe spostrzeżenia - ocenił Nawałka.

Z pewnością teraz rozpocznie się kolejna dyskusja dotycząca tego, kto powinien zostać nowym numerem 1 w polskiej bramce. Doświadczony i niezawodny w kadrze Łukasz Skorupski? Młodszy, będący na fali Marcin Bułka? Może jeszcze kto inny? Ten aspekt Nawałka również poruszył.

- Mamy kilku bramkarzy z ogromnym potencjałem. Łukasz Skorupski, Marcin Bułka czy Kamil Grabara to zdecydowanie międzynarodowy poziom. Wojtka trudno będzie jednak zastąpić jeden do jednego. Po jego odejściu czeka nas zacięta rywalizacja o miejsce między słupkami. Mówiłem już o dużym potencjale następców, ale trzeba jeszcze udowadniać formę na boisku - powiedział były selekcjoner.

Ta decyzja należeć będzie do Michała Probierza. Kogo wybierze? Przekonamy się już niedługo, jako że reprezentację Polski we wrześniu czekają dwa pierwsze mecze Ligi Narodów. W czwartek 5 września w Glasgow ze Szkocją oraz w niedzielę 8 września w Osijeku z Chorwatami. Selekcjoner ogłosił już listę powołanych.