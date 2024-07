Świerczewski stanął murem za Lewandowskim. "Oszaleliśmy"

Afera z domniemanym kupnem przez Roberta Lewandowskiego tytułu naukowego to jeden z najgorętszych tematów w Polsce ostatnich godzin. To jednak nie znaczy, że zamilkły już echa jego kiepskiego występu na Euro 2024. Napastnik był za swoją grę ostro krytykowany, a co za tym idzie wzywany do rezygnacji z występów w reprezentacji. Takie głosy postanowił skontrować Piotr Świerczewski, który nie gryzł się w język i ostro określił krytyków napastnika.

