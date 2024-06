Polska ma olbrzymi problem. Euro brutalnie nas obnażyło. "To jest przepaść"

W ostatnich tygodniach reprezentacja Polski zagwarantowała emocjonalną sinusoidę kibicom. Biało-Czerwoni najpierw rozbudzili ekscytację w sparingach z Turcją (2:1) i Ukrainą (3:1) oraz swoją postawą w przegranym meczu z Holandią (1:2). Testem ostatecznym było jednak spotkanie z Austrią, w którym zwycięstwo sprawiłoby, że Polacy byliby o krok od wyjścia z grupy.

Polska odpada z Euro. "Nie mam wielkich oczekiwań"

Polacy przegrali ten mecz 1:3. Biało-Czerwonym nie pomógł nawet powrót Roberta Lewandowskiego, który pojawił się na boisku w drugiej połowie. Porażka oraz remis w meczu Francja - Holandia sprawiły, że już w piątek stało się jasne, że Polacy stracili nawet matematyczne szanse na wyjście z grupy. Tym samym mecz z Francją jest już tylko spotkaniem "o honor".

Spokojnie do tego spotkania podchodzi Piotr Świerczewski, były kapitan reprezentacji Polski, który w koszulce z orzełkiem na piersi wystąpił 75 razy. - Nie mam wielkich oczekiwań przed tym meczem. Francja to bardzo silna drużyna i oczywiście, w sporcie nie zawsze faworyt wygrywa, ale gramy z kandydatem na mistrza. Spróbujmy więc zagrać fajny mecz, może pojawią się odkrycia - powiedział w rozmowie z "Przegląd Sportowy Onet".

Gorzkie podsumowanie Piotra Świerczewskiego. "Przepaść"

Zwraca też uwagę, że Biało-Czerwoni trafili do bardzo trudnej grupy na Euro 2024 i szanse na sukces od początku były niewielkie. Za taki stan rzeczy wini braki w szkoleniu zawodników. - Teraz trafiliśmy na bardzo mocną grupę. O Francji mówiliśmy, do tego Holandia i Austria, która ma najlepszą drużynę od wielu lat. A to z kolei wynika z ich systemu szkolenia. To przynosi efekty. U nas tego na pewno brakuje. Dużo się mówi o młodych chłopakach, ale nie ma sytuacji, że oni się pojawiają i dominują. Patrzysz na młodych chłopaków z systemów szkolenia z Niemiec czy Holandii i naszych. To jest przepaść - podsumował Świerczewski.

Jego zdaniem przepaść w szkoleniu spowodowana jest między innymi niewystarczającym wykorzystywaniem byłych piłkarzy przez polskie kluby. - Nie mówię, że wszyscy się nadają, ale na pewno spora część tak. Grałem we Francji w trzech klubach i w każdym klubie wśród trenerów młodzieży, dyrektorów sportowych czy nawet w zarządach widziałem byłych piłkarzy. Proszę spojrzeć na niemiecki Bayern, to samo. A u nas? Tragedia. Nikogo nie chcę obrażać, wiem, że w naszych klubach też się ludzie starają, ale nie widzę wykorzystania wszystkich możliwości - uzasadnia.

Polska ostatni mecz na mistrzostwach Europy zagra z Francją. Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 czerwca o godzinie 18:00.