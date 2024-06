Ogromna wtopa TVP. Setki tysięcy kibiców wściekłych!

Reprezentacja Polski w niedzielę o godz. 15 rozpoczęła rywalizację podczas Euro 2024. Pierwszym przeciwnikiem zespołu Michała Probierza jest Holandia. Spotkania turnieju można oglądać na antenach TVP - tak w telewizji, jak i internecie. Niestety, transmisja meczu Polska - Holandia w sieci padła już na początku spotkania. Kibice dali wyraz swojemu niezadowoleniu w komentarzach pod wpisami oficjalnego konta TVP Sport.

TVP przeprasza kibiców. Ci odpowiadają

"Wojciech Szczęsny ratuje nas po raz pierwszy! PS. Przepraszamy Was za problemy z początku meczu. Staramy się naprawić je jak najszybciej możemy" - takim podpisem opatrzony został fragment meczu z interwencją polskiego bramkarza, który opublikowano na oficjalnym profilu TVP Sport na portalu X.

Tłumaczenia na nic się jednak nie zdały. Fani byli wściekli, bowiem przez problemy techniczne nie mogli oglądać meczu na stronie internetowej polskiego nadawcy Euro.

"Stronę uratujcie, bo nie ma jak oglądać", "Dzięki, że mogę tu zobaczyć! Sąsiedzi dali znać krzykiem XD Ogarniacie tę swoją stronę?", "Chętnie bym zobaczył. Wstydu nie macie" - to tylko niektóre komentarze użytkowników. Większość z nich nie nadaje się do przytaczania.

Upust swojemu niezadowoleniu fani dali także pod opublikowanym fragmentem z opublikowanym golem Adam Buksy. - Transmisja (a właściwie jej brak) za pośrednictwem waszej strony to jeden wielki nieśmieszny żart - skwitował jeden ze zdenerwowanych użytkowników. - Cały czas nie ma u was transmisji. Mamy czarny ekran. Przecież oglądanie meczu nie polega, że widzę bramkę po czasie na Twitterze. To, co zrobiliście jest fatalne, to skandal. 4 lata się czeka na taki moment i widzi się czarny ekran - dodał inny.

Stanowisko w sprawie problemów technicznych zabrał nawet dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski. Zdradził, co było ich przyczyną. Pod koniec pierwszej połowy usterka została usunięta.