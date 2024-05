Sensacyjne powołanie na Euro 2024! Probierz ma kompletnie zaskoczyć

Reprezentacja Polski rozczarowała w eliminacjach do Euro 2024. Mimo że trafiła do "grupy marzeń" z Wyspami Owczymi czy Mołdawią, to nie udało jej się bezpośrednio awansować na imprezę. Zajęła dopiero trzecie miejsce i o bilet do Niemiec walczyła w barażach. Tam już nie zawiodła - najpierw rozprawiła się z Estonią (5:1), a później wygrała z Walią po rzutach karnych. Tym samym wystąpi na Euro.

I choć wiele drużyn ogłosiło już powołania, to Michał Probierz czeka z tym niemal do ostatniej chwili. O tym, kto pojawi się na czerwcowych zgrupowaniu, przekonamy się 29 maja. Później szkoleniowiec wybierze ostateczny 26-osobowy skład, który pojedzie do Niemiec. I mimo że selekcjoner unika pytań o nazwiska jak ognia, to media spekulują na temat szczęśliwców. Okazuje się, że jednym zaproszeniem Probierz może mocno zaskoczyć.

Dziennikarz ujawnia. Probierz może zdecydować się na zaskakujące powołanie. Kacper Urbański na radarze selekcjonera

Jak donosi Sebastian Staszewski, na liście powołanych dość nieoczekiwanie może znaleźć się absolutny debiutant. Mowa o Kacprze Urbańskim. To o tyle zaskakujące nazwisko, że nie ma on dużego doświadczenia w grze z orzełkiem na piersi, nawet w młodzieżowych drużynach. W końcu rozegrał tylko jeden mecz w kadrze U-21.

"Kacper Urbański ma znaleźć się w 28-osobowej kadrze przed Euro 2024, którą w środę ogłosi Michał Probierz. Świetna decyzja selekcjonera i duża sprawa dla 19-latka, który w tym sezonie pokazał się z dobrej strony w Serie A" - pisał dziennikarz na X.

I faktycznie, minione rozgrywki były dla niego kapitalne. Zyskał uznanie szkoleniowca, który pozwolił mu wejść na murawę 25-krotnie. W jednym spotkaniu zaliczył asystę. Mocno przyczynił się też do awansu Bolonii do Ligi Mistrzów. - Chcę zdobyć jak najwięcej minut, jestem gotów grać w pierwszym składzie Bolonii. Mam nadzieję, że w niedługim czasie będę też w reprezentacji Polski i udowodnię swoją wartość - mówił w grudniu w rozmowie ze Sport.pl.

Eksperci mówią wprost. Urbański powinien otrzymać szansę

Nazwisko Urbańskiego nie pierwszy raz pojawia się w kontekście powołań. Wspominał o nim też Mateusz Borek. - Może przesadzę, ale zastanawiam się, kto powinien być tym dwudziestym pierwszym, dwudziestym drugim piłkarzem w kadrze Michała Probierza. Czy właśnie nie powinniśmy rezerwować tych takich 2-3 miejsc dla takich chłopaków? Dla mnie jednak 19-letni Polak, który jest w stanie zagrać koło 20 meczów w sezonie już w tej chwili na poziomie klubu, który gra o Champions League, to duża historia - mówił dziennikarz Kanału Sportowego w jednym z programów.

I wydaje się, że powołanie Urbańskiego do kadry jest bliższe niż kiedykolwiek. O tym, czy faktycznie znajdzie się na czerwcowym zgrupowaniu, przekonamy się za kilka dni. Zanim Polacy pojadą na Euro, to zagrają w dwóch sparingach - z Ukrainą (7 czerwca) i Turcją (10 czerwca). Niewykluczone, że w tych meczach Urbański dostanie szansę. Później trener zadecyduje, czy powołać go na główną imprezę.