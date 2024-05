Oto potencjalni rywale Jagiellonii w eliminacjach Ligi Mistrzów. Gorzej być nie mogło

Jagiellonia Białystok z pierwszym w historii klubu mistrzostwem Polski! "Rok temu była bliska spadku z ekstraklasy, na początku tego sezonu jej kibice wciąż widzieli na boisku patałachów i wieszczyli rozpaczliwą walkę o utrzymanie. Na Jagiellonię Białystok nie stawiał nikt, ale to właśnie ona cieszy się z historycznego mistrzostwa Polski. Wbrew wszystkim, wbrew własnym oczekiwaniom, może nawet wbrew logice" - pisał po wywalczeniu tytułu Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Po historycznym mistrzostwie Polski przed Jagiellonią teraz walka w europejskich pucharach. Zespół Adriana Siemieńca przystąpi do rywalizacji o fazę grupową Ligi Mistrzów od drugiej rundy eliminacji. Łatwo jednak nie będzie już od samego początku.

W niedzielę poznaliśmy kluczowe rozstrzygnięcia w innych ligach. Na liście potencjalnych rywali "Jagi" w pierwszym meczu kwalifikacji znajduje się wiele znanych marek. Według wyliczeń Piotra Klimka są to m.in. PAOK Saloniki, Karabach Agdam czy też Łudogorec. Jagiellonię może czekać też potyczka z Apoelem Nikozja czy też Ferencvarosem. Gołym okiem widać, że świeżo upieczonych mistrzów Polski czeka bardzo trudne zadanie, niezależnie na którą z drużyn trafią.

Potencjalni rywale Jagiellonii w 2. rundzie el. do LM:

PAOK (Grecja)

Maccabi Tel Awiw (Izrael)

Ferencvaros (Węgry)

Karabach Agdam (Azerbejdżan)

Slovan Bratysława (Słowacja)

Bodo/Glimt (Norwegia)

Łudogorec (Bułgaria)

Midtjylland (Dania)

Sparta Praga (Czechy)

Malmo FF (Szwecja)

Apoel Nikozja (Cypr)

HUK Helsinki (Finlandia)

Co ciekawe, gdyby Jagiellonia znalazła się w parze z kimś z grupy: PAOK, Maccabi Tel Awiw, Ferencvaros, Karabach Agdam, Slovan Bratysława, Bogo/Glimt i wygrała to spotkanie, dałoby to jej rozstawienie w losowaniu 3. rundy kwalifikacji.

Jagiellonia Białystok pozna swojego przeciwnika 19 czerwca. Wówczas odbędzie się losowanie eliminacji. Pierwsze mecze drugiej rundy zaplanowano na 25/26 lipca. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.