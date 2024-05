Tureckie media reagują na wyczyn Piątka. Takich informacji chcemy przed Euro

Początek przygody Krzysztofa Piątka z Basaksehirem był dość niemrawy. W miarę upływu czasy zaczął się jednak rozkręcać i zdobywać bramki. Dzięki temu stał się kluczowym zawodnikiem dla zespołu. W ostatnich tygodniach przeżywał jednak dość spory kryzys. Od marca strzelił tylko jednego gola - z Hataysporem (2:1). Na koniec sezonu zaliczył kapitalne przełamanie. W niedzielnym meczu z Adaną Demirspor (6:2) zdobył hat-tricka, co odnotowały tureckie media.

Krzysztof Piątek doceniony przez tureckie media. "Prawdziwa gwiazda"

To właśnie Polak otworzył wynik spotkania. Już w 5. minucie strzelił między nogami bramkarza. Z kolei osiem minut później wyszedł na sam na sam z golkiperem, minął go i umieścił piłkę w siatce. Dzieła dopełnił w 68. minucie, kiedy to wykorzystał rzut karny. Tym samym mocno przyczynił się do wysokiego zwycięstwa zespołu na zakończenie sezonu.

Pod wrażeniem jego występu byli tureccy dziennikarze. "To był mecz, w którym był jeden bohater - Krzysztof Piątek. Stał się prawdziwą gwiazdą tego spotkania, strzelając hat-tricka" - czytamy na portalu beinsports.com.tr.

"Basaksehir wygrywa w Adanie, ale zwycięzcą był ktoś inny" - pisali dziennikarze milliyet.com.tr. Choć nie wymienili nazwiska Piątka, to wyraźnie zasugerowali, że to właśnie jego osobę mieli na myśli, pisząc te słowa. Udostępnili jego zdjęcie z celebracji gola.

O wyczynie Polaka pisała też redakcja fanatik.com.tr. Odnotowała wszystkie jego bramki i dokładnie je opisała. "To jego gole zapewniły zwycięstwo" - czytamy. Nic więc dziwnego, że Piątek mógł liczyć na wysokie oceny. Takie wystawił mu m.in. portal Sofa Score. Otrzymał aż 8,7 w 10-stopniowej skali. To była zdecydowanie najwyższa nota spośród wszystkich zawodników tego wieczora.

Krzysztof Piątek walczy o powołanie na Euro 2024

Przebudzenie Piątka przyszło w najlepszym możliwym czasie. W końcu już za kilka dni Michał Probierz ogłosiła powołania na Euro 2024. W fazie grupowej Polacy zmierzą się z Holandią, Austrią i Francją. Wydaje się, że właśnie meczem z Adaną Demirspor znacząco zwiększył notowania.

W przeszłości napastnik był kluczowym zawodnikiem Biało-Czerwonych. Wielokrotnie potrafił trafić do siatki nawet w dość nietypowych sytuacjach. Łącznie wystąpił w 28 meczach, zdobywając 11 goli. Początkowo Probierz na niego nie stawiał. Dał mu szansę gry dopiero w barażach o Euro. Zagrał przez 40 minut w starciu z Walią i wykorzystał rzut karny w serii jedenastek. Wydaje się więc, że to pomiędzy nim, a Adamą Buksą będzie wybierał selekcjoner w kwestii powołania.