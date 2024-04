Na nic cudowny gol. Dramat Polek w el. do Euro. Duża kontrowersja

Do eliminacji do Euro 2025 będących jednocześnie kolejną edycją Ligi Narodów, reprezentacja Polski przystępowała z dywizji A, czyli jako jedna z 16 najlepszych drużyn Starego Kontynentu. W jej grupie znalazła się tylko jedna potęga kobiecej piłki - Niemki, a już Austria czy Islandia tak dużego wrażenia nie robiły. Nie było jednak wątpliwości, że to zespoły z wyższej półki niż Biało-Czerwone. Pokazał to już inauguracyjny mecz na Islandii, gdzie drużyna Niny Patalon przegrała 0:3. W Gdyni przeciwko Austrii Polki były już znacznie bliżej swoich przeciwniczek, ale to nie wystarczyło, by zdobyć pierwszy punkt.

Szemik czy Kiedrzynek? Wciąż nie wiadomo, kto jest numerem 1

Choć reprezentacja Polski przegrała wysoko z Islandią, na drugi mecz z Austrią Biało-Czerwone wyszły w bardzo podobnym zestawieniu. Nina Patalon dokonała dwóch zmian - w bramce oraz zawodniczki nr 11 w hierarchii, bo przy przestawieniu Eweliny Kamczyk do środka pola tak należy nazwać lewoskrzydłową, którą tym razem była Klaudia Jedlińska.

Selekcjoner Nina Patalon wciąż nie zadecydowała jednak, która z bramkarek jest w reprezentacji Polski tą podstawową. Kinga Szemik i Katarzyna Kiedrzynek rozegrały po połowie poprzednią edycję Ligi Narodów, po połowie też podzieliły się dwoma meczami towarzyskimi ze Szwajcarią w lutym. Rozpoczęte eliminacje nic w tym względzie nie zmieniły - przeciwko Islandii zagrała Szemik, na Austrię wyszła już Kiedrzynek. I można się zastanowić, czy to drużynie rzeczywiście pomaga, bo obie solidarnie przyjęły po trzy bramki.

Polki zapomniały o przeciwniczce. Takich błędów robić nie wypada

W piłce nożnej zespół o słabszych umiejętnościach niejednokrotnie jest w stanie zaskoczyć wyżej notowanego przeciwnika. Potrzeba jednak do tego odpowiedniej organizacji gry, zaangażowania i wykorzystania swoich szans. I o ile zaangażowania Biało-Czerwonym nie można było odmówić, tak dwóch pozostałych aspektów po prostu nie spełniły.

Błędów, jaki przydarzył się polskiemu zespołowi w 15. minucie, popełniać na tym poziomie po prostu nie wypada. Po podaniu Celiny Degen Sarah Puntigam miała hektary wolnego miejsca w polu karnym, by spokojnie przymierzyć i pokonać precyzyjnym uderzeniem Katarzyny Kiedrzynek.

Gdy z kolei pojawiła się doskonała szansa na wyrównanie, zmarnowała ją Natalia Padilla-Bidas, która dostała znakomite podanie od Ewy Pajor i w sytuacji sam na sam uderzyła wprost w bramkarkę londyńskiego Arsenalu Manuelę Zinsberger. I choć piłkarsko Austria była zespołem lepszym, to właśnie te dwie sytuacje sprawiły, że do przerwy było 0:1, a nie 1:1 czy 1:0.

Wielkie "Łooooo" na trybunach. Strzał stadiony świata Eweliny Kamczyk

Polki w drugiej połowie zagrały lepiej i odważniej niż w pierwszej, próbowały też rozgrywać piłkę na połowie przeciwniczek, a nie ograniczały się do pojedynczych zrywów. I to tez sprawiło, że w 55. minucie okazję do uderzenia z dystansu miała Ewelina Kamczyk. Piłkarka francuskiego Fleury zrobiła to fenomenalnie - jej rakieta prawą nogą odbiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do siatki wywołując wielkie "łooooo" na trybunach stadionu w Gdyni.

Gol czy nie gol? Decyzja sędzi z Ligi Mistrzów pogrążyła Polki

Decydująca sytuacja dla losów tego spotkania miała miejsce w 66. minucie, gdy Barbara Dunst na lewej stronie boiska minęła Sylwię Matysik i wstrzeliła piłkę przed bramkę, gdzie futbolówka odbiła się od brzucha Lilli Purtscheller i... no właśnie! Przekroczyła czy nie przekroczyła linię bramkową, zanim wybiła ją Kayla Adamek? Sędzia prowadząca mecze męskiej Ligi Mistrzów Francuzka Stephanie Frappart wraz z asystentką uznała, że tak, ale z transmisji telewizyjnej trudno to potwierdzić, choć żadna z powtórek nie daje stuprocentowej pewności.

Wielka kontrowersja pogrążyła Polki w meczu z Austrią screen / TVP Sport

A że VAR-u w eliminacjach kobiet nie ma, protesty Polek na nic się zdały. Przegrywały 1:2 już praktycznie do samego końca, gdy wynik ustaliła jeszcze po indywidualnej akcji Eileen Campbell.

Ewa Pajor jak Lewandowski. Ale nie do końca o to chodzi

Reprezentacja Polski walczyła, ale przegrała. Polki były słabsze od przeciwniczek, popełniały swoje błędy, ale najbardziej w oczy rzucała się bezradność liderki Biało-Czerwonych Ewy Pajor.

Nie chodzi o to, żeby Ewę krytykować, bo wszyscy zdają sobie sprawę, że napastniczka Wolfsburga jest piłkarką, na której rywalki koncentrują się podwójnie, a może i potrójnie. Niemniej, reprezentacja Polski potrzebuje od niej zdecydowanie więcej, niż zaprezentowała ona przeciwko Austrii. A pojedyncze szarpnięcia w pierwszej połowie, z których tylko jedno zakończyło się bardzo dobrą sytuacją Padilli Bidas, to jednak za mało.

Właściwe eliminacje odbędą się jesienią

Po porażkach z Islandią i Austrią Polki tracą realne szanse jedno z dwóch pierwszych miejsc w grupie A, które dają bezpośredni awans na mistrzostwa Europy. Te matematyczne mogą stracić już podczas zaplanowanego na przełom maja i czerwca dwumeczu ze zdecydowanymi faworytkami grupy - Niemkami. Najpierw zagrają z nimi 31 maja na wyjeździe, a następnie 4 czerwca u siebie, najprawdopodobniej znowu w Gdyni.

To oznacza, że Biało-Czerwone czeka rywalizacja w dwustopniowych barażach, zaplanowanych na jesień bieżącego roku. Wtedy to najpierw Polki zagrają z jednym z zespołów z najsłabszej dywizji C i w tym dwumeczu będą zdecydowanymi faworytkami. W razie zwycięstwa poprzeczka pójdzie zdecydowanie w górę, ponieważ Biało-Czerwone zostaną dolosowanie najpewniej do jednej z najmocniejszych drużyn dywizji B. To właśnie ta rywalizacja wówczas zadecyduje o ich być albo nie być na Euro 2025 w Szwajcarii.

Selekcjoner Nina Patalon kolejnymi spotkaniami fazy grupowej już może powoli przygotowywać zespół na jesień, ale mecz z Austrią pokazał, że Polki są w stanie postawić się drużynie z wysokiej półki.