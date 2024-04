Katastrofa reprezentacji Polski. Dwa gole w dwie minuty

- Awans na mistrzostwa Europy ma znaczenie nie tylko sportowe, ale też społeczne. Czas, by Polska pokochała kobiecą piłkę - tak dla Sport.pl mówiła Nina Patalon, selekcjonerka kobiecej reprezentacji Polski w piłce nożnej, która w piątek zainaugurowała eliminacje do przyszłorocznego Euro. Odbędzie się ono w Szwajcarii.

Bezpośredni awans na turniej wywalczą dwie najlepsze drużyny z grupy A4 - Niemcy, Austria, Islandia i Polska - ale pozostałe dwie ekipy wystąpią jeszcze w dwustopniowych barażach. Polki mają pewność gry minimum w barażach dzięki awansowi do Dywizji A Ligi Narodów. Nasze reprezentantki wywalczyły go w ubiegłym roku, zdobywając 16 na 18 możliwych punktów w rywalizacji z Serbią, Ukrainą i Grecją.

Biało-czerwone w pierwszym meczu eliminacyjnym zmierzyły się na wyjeździe z Islandią. To 15. drużyna według rankingu FIFA. - Islandia ma określony styl gry: jest zespołem bardzo silnym fizycznie, zawsze dobrze przygotowanym kondycyjnie, ma też dopracowane stałe fragmenty i polega na pojedynczych gwiazdach, jak Sveindis Jane Jonsdottir z Wolfsburga - analizowała rywalki Nina Patalon.

Polki grały coraz lepiej. I nagle dwa takie ciosy

To miało swoje potwierdzenie już w pierwszym kwadransie, w którym gospodynie kilkukrotnie szukały długiego wyrzutu z autu w nasze pole karne. Miały przewagę w posiadaniu piłki. Gra toczyła się głównie na naszej połowie, ale przed pierwszą dogodną sytuacją do strzelenia gola stanęły biało-czerwone. Więcej miejsca z prawej strony miała Padilla-Bidas, dogrywając do Ewy Pajor. Kapitan naszej reprezentacji oddała strzał z pierwszej piłki, który został obroniony przez bramkarkę rywalek. Dobitka wylądowała na poprzeczce.

Mieliśmy czego żałować, ale ta sytuacja dodała pewności siebie reprezentacji Polski, która z zaczęła przeważać. Islandki znacznie rzadziej pojawiały się w pobliżu naszej szesnastki. Nie oglądaliśmy jednak porywającego widowiska. Strzałów było jak na lekarstwo. Sporo za to szarpanej gry.

Wielkie emocje przyniosła dopiero końcówka pierwszej połowy. Niestety powody do radości mieli kibice gospodyń. Najpierw sporo pecha miała Małgorzata Mesjasz, od której odbiła się piłka po strzale jednej z rywalek, przez co całkowicie zmyliła Kingę Szewik. Nasza bramkarka mogła tylko spojrzeć, jak piłka wpada do siatki. Islandki poszły za ciosem i dwie minuty później było już 2:0. Uderzeniem głową centrę z lewej strony na bramkę zamieniła Dilja Yr Zomers. Przeszkodziły sobie w tej sytuacji dwie nasze stoperki. Wydawało się, że Nina Patalon będzie miła być zadowolona z postawy swojej drużyny przed przerwą, ale te dwa ciosy w dwie minuty były bardzo bolesne i stawiały biało-czerwone w trudnej sytuacji.

Po zmianie stron niewiele się zmieniło. Polki miały swoje okazje do zmniejszenia strat, ale zawodziła skuteczność i decyzyjność w szesnastce rywalek. Emocje zakończyły się w 66 minucie, gdy Sveindis Jane Jonsdottir zdecydowanie za łatwo odwróciła się w kierunku bramki z naszą zawodniczką na plecach. Islandka oddała strzał w krótki róg, z którym powinna sobie poradzić Szewik, ale piłka po rękach wpadła do siatki. Biało-czerwone wydawały się już rozbite, natomiast gospodynie wciąż napierały i były bliskie czwartego trafienia. Ratowała nas Kinga Szewik.

Ostatecznie wynik już się nie zmienił, choć blisko trafienia była też Ewelina Kamczyk. Polki zaczynają od falstartu i 0:3 na Islandii, choć z pierwszych 40 minut tego meczu można wyciągnąć sporo pozytywów. Następne spotkanie podopieczne Niny Palaton zagrają 9 kwietnia o godz. 18:00. W Gdyni ich rywalkami będą Austriaczki.