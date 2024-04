Sponsor reprezentacji Polski ma kłopoty! Niepokojące informacje tuż przed Euro

Podpisując umowę z PZPN, Inszury.pl - jak każdy sponsor największego związku sportowego w Polsce - z pewnością liczyły na rozgłos i odpowiednią reklamę. I rozgłos był. I to jaki! Reklama? Też. Choć raczej nie taka, jakiej chciałby właściciel serwisu porównującego ubezpieczenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada dziennikarzowi! "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Zobacz wideo Jakim golfistą jest Michał Probierz? Selekcjoner o swoich umiejętnościach

Prezes Inszury: Planujemy wznowienie działalności

W kontekście Inszury.pl najwięcej mówiło się o zaproszeniu przez tę firmę na wyjazdowy mecz reprezentacji skazanego za korupcję Mirosława Stasiaka. Inszury w oświadczeniu wzięły całą winę na siebie. Firma przyznała, że nie zweryfikowała osób towarzyszących i gości, którzy korzystali z przysługujących jej meczowych pakietów, stąd odsunięty od piłki do 2026 roku działacz poleciał z kadrą na mecz do Mołdawii.

O Inszurach było głośno też przy samym podpisywaniu umowy z PZPN (listopad 2022 roku), bo z usług firmy nie dało się wówczas skorzystać. Jej władze reklamę wyprzedzającą działalność tłumaczyły strategią i chęcią współpracy z PZPN, gdy nadarzała się taka okazja, a nie czekaniu dwóch lat aż zwolni się miejsce w sponsorskiej drabince związku.

Ostatecznie serwis ruszył w kwietniu 2023 r., ale funkcjonował tylko do połowy grudnia. Wyłączony jest do dziś. Władze w grudniu zapewniały WP Sportowe Fakty, że wznowią działalność przed świętami, czy "lada dzień", ale potem dodano, że z przyczyn technicznych się to nie udało. Minęły święta Bożego Narodzenia, minęła Wielkanoc, a serwis, jak nie działał, tak nie działa.

"Planujemy wznowienie działalności w ciągu kilku miesięcy" - przekazał nam oficjalnie Grzegorz Krupa, prezes Polskich Mediów Ubezpieczeniowych. W szczegóły nie chciał się wdawać, na pytania odpowiedział pisemnie. Również na zapytanie, jak przy zawieszonym serwisie i wyłączonej infolinii można skorzystać z usług jego firmy, która ciągle jest reklamowana choćby przez PZPN.

"Trwają prace techniczne uniemożliwiające bieżące korzystanie z porównywania ubezpieczeń" - opisał Krupa. Pytany przez nas czy afera ze Stasiakiem wpłynęła negatywnie na funkcjonowanie serwisu i zraziła potencjalnych klientów, zaprzeczył.

Wzrost wizyt po aferze Stasiaka

"Wyjaśniliśmy to z naszymi partnerami. Wspomniana sytuacja nie ma żadnego znaczenia dla funkcjonowania naszego biznesu. Jeśli chodzi o zainteresowanie usługami to efekt był zupełnie odwrotny" - przekazał, sugerując, że porównywarce wzrosła wówczas liczba wizyt.

Sprawa jest jednak osobliwa. PZPN przez lata funkcjonowania miał wielu sponsorów, ale nie przypominamy sobie, by związał się z firmą, z której usług nie można byłoby korzystać. Dziś jest ona zawieszona. A skąd biorą się obecne problemy? Serwis WP Sportowe Fakty już w połowie zeszłego roku wskazywał, że firma może mieć problemy finansowe. Z dokumentów KRS wynikało, że udziały Krupy w Polskich Mediach Ubezpieczeniowych zajął komornik. Podobna sytuacja dotyczyła też kilku innych spółek biznesmena. "Nie rozmawiamy o wewnętrznych kwestiach dotyczących spółki, naszym celem na dziś jest jak najszybsze uruchomienie serwisu" - przekazał Krupa, nie odnosząc się do sprawy. Z obu stron trudno się też zorientować, czy partner PZPN, wywiązuje się z tej umowy terminowo.

"Umowa z firmą Inszury.pl obowiązuje, (...) określa ona zakres świadczeń oraz formy współpracy przy ich realizacji" - tyle przekazał PZPN w oficjalnej odpowiedzi. Jak układa się ta współpraca? Z mniej oficjalnych rozmów płynie sygnał, że związek ze swojej strony wypełnia podpisane umowy, tak by nie było podstaw do roszczeń w jego stronę. Formalnie nie ma to znaczenia, że reklamuje coś, co - przynajmniej chwilowo - nie istnieje, czy też nie funkcjonuje. Zresztą do tematu sponsorów podchodzi ze zrozumieniem, bo przez lata czy też dekady parterom zdarzały się ponoć różne perturbacje, również finansowe.

Kontrakt za chwilę wygasa

Co dalej z umową z Inszurami? Jak ustaliliśmy, kontrakt podpisany jesienią 2022 r. obowiązuje dokładnie do końca lipca tego roku, czyli wygasa już za niecałe cztery miesiące, po występie Polski na mistrzostwach Europy. W praktyce, odnosząc się do słów Krupy, o tym ile może zająć postawienie serwisu na nogi, może to oznaczać, że do końca umowy z PZPN, wyszukiwarka działać nie będzie. Kontrakt zawierał też możliwość jego przedłużenia. Krupa przekazuje, że jego firma na razie skupia się na tym, co teraz. "Umowa zakłada możliwość przedłużenia na kolejne dwa lata, na ten moment nie zapadła jeszcze decyzja z naszej strony" - dodaje.

Z PZPN płyną do nas nieoficjalne informacje, że na razie nie było planów i rozmów na temat dalszej współpracy. "Rozmowy dotyczące przedłużania umów z obecnymi sponsorami bądź nawiązania współpracy z nowymi podmiotami są objęte klauzulą poufności. Jest to powszechnie stosowana praktyka biznesowa. Sytuacja finansowa federacji jest stabilna i pozwala ze spokojem planować działania z uwzględnieniem dłuższej perspektywy czasowej" - przekazuje nam Biuro Prasowe PZPN. Warto zauważyć, że z niektórymi sponsorami kadry umowy przedłużono niedawno.

W obliczu wpadek podczas współpracy z Inszurami, ale przede wszystkim niepewnego funkcjonowania firmy, mniej prawdopodobne jest, byśmy nagle usłyszeli o kolejnych dwóch latach kontraktu z tym partnerem. Wszystko rozstrzygnie się jednak w najbliższych miesiącach.