Polacy wcale nie odstają na tle Europy. Co za widok

Przed reprezentacją Michała Probierza najważniejsze dotychczas wyzwanie. Od spotkania z Estonią zależy najbliższa przyszłość biało-czerwonych. W przypadku zwycięstwa o bilety na rozgrywany w Niemczech turniej o mistrzostwo Europy Polacy zagrają z Walią lub Finlandią.

Przewagi reprezentantów Polski można doszukiwać się między innymi w ich wycenach. CIES Football Observatory opublikował raporty, z których dowiadujemy się, jaka byłaby kwota potencjalnego transferu danych zawodników. Dotyczy to lig, które nie znajdują się w tzw. piątce Europy.

Dziennikarz "Piłki Nożnej" Paweł Gołaszewski zauważył, że w niektórych europejskich ligach na czele statystyk są Polacy. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Bułgarii. Jakub Piotrowski, który został powołany na marcowe zgrupowanie reprezentacji, to drugi najbardziej wartościowy zawodnik ligi. Za jego potencjalny transfer trzeba byłoby zapłacić około 3,5 miliona euro. Droższy od pomocnika Łudogorca jest jedynie napastnik Sebastian Villa (5,6 miliona).

Piotrowski w listopadzie przeżywał szczególny moment - zdobył pierwszą bramkę w narodowych barwach. Pokonał bramkarza reprezentacji Czech. Na takie chwile muszą jeszcze poczekać dwaj Polacy z ligi cypryjskiej. Karol Struski zadebiutował już co prawda w kadrze, ale tym razem nie znalazł uznania w oczach Michała Probierza. Gracz Arisu Limassol to dziewiąty najbardziej wartościowy piłkarz najwyższej klasy rozgrywkowej na Cyprze. Za jego transfer należałoby zapłacić minimum 1,9 miliona euro.

To o 300 tysięcy euro mniej niż za klubowego kolegę Miłosza Matysika. Młody obrońca niedawno trafił do nowego klubu z Jagiellonii Białystok. Wkrótce klub zmieni Kamil Grabara. Bramkarz to jedna z gwiazd ligi duńskiej, ale od nowego sezonu zagra dla Wolfsburga. CIES jego wartość szacuje na 9,7 miliona euro. Czyni go to ósmym najdroższym zawodnikiem Superligaen.

Na podium wśród piłkarzy ligi tureckiej znalazł się Sebastian Szymański. Nie jest to zaskoczenie. Notuje udany sezon i we wszystkich rozgrywkach zdobył dziewięć goli i notował tyle samo asyst dla Fenerbahce.

Za jego transfer, a przecież wedle doniesień mediów chętnych nie brakuje, trzeba zapłacić ponad 20 milionów euro. Droższych od Szymańskiego jest tylko dwóch piłkarzy - jego klubowy kolega Ferdi Kadioglu i Kerem Akturkoglu.

Na wspomnianych listach próżno szukać zawodników z Estonii. Warto jednak pamiętać, że niecały rok temu reprezentacja Polski przegrała z Mołdawią, dla której decydującego gola zdobył piłkarz grający w Karpatach Lwów. Asystował mu pomocnik od niedawna występujący w Unirei Slobozia.

Polscy piłkarze wyróżnieni w raportach CIES Football Observatory: