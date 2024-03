Instagramerka zakpiła z Lewandowskiego. Zaczęła cytować Kaczyńskiego

W ostatnim czasie Robert Lewandowski odzyskał formę i wrócił do dobrej formy strzeleckiej. Napastnik FC Barcelony w ostatnich trzech spotkaniach strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Nie dziwi więc, że polscy kibice oraz dziennikarze mają nadzieję, że 35-latek przełoży formę klubową na kadrę.

Zobacz wideo - Robercie, twoja forma w ostatnim czasie zwyżkuje. Czy ma to związek z twoim spotkaniem z Julią Żugaj i czy po tym spotkaniu zostałeś "Żugajką"? - spytał dziennikarz Lewandowskiego.

Poniedziałkowa konferencja z Robertem Lewandowskim oraz trenerem Michałem Probierzem oficjalnie rozpoczęła zgrupowanie reprezentacji Polski przed barażowymi meczami z Estonią oraz, w razie zwycięstwa, z Walią lub Finlandią. Na spotkaniu z dziennikarzami na Stadionie Narodowym w Warszawie Lewandowski otrzymał pytanie o influencerkę Julię Żugaj. - Robercie, twoja forma w ostatnim czasie zwyżkuje. Czy ma to związek z twoim spotkaniem z Julią Żugaj i czy po tym spotkaniu zostałeś "Żugajką"? - spytał dziennikarz Lewandowskiego.

- Naprawdę? - nie dowierzał Lewandowski, skwitował to śmiechem i nie udzielił odpowiedzi. - Nie wiem, Robercie, czy chcesz odpowiedzieć na to pytanie. Może skupmy się na sprawach sportowych - powiedział rzecznik Emil Kopański i poprosił o kolejne pytania do piłkarza.

Do sytuacji odniósł się później Lewandowski w najnowszym vlogu kanału Łączy nas piłka. - To pytanie było poniżej pasa. Spotkałem się ostatnio z [Julią] Żugaj, to taka influencerka, była w Barcelonie. Dziennikarz na konferencji zadaje mi pytanie, czy wpłynęło to na moją formę i czy jestem żugajką. Serio...?! - powiedział Lewandowski.

Julia Żugaj reaguje na zachowanie Lewandowskiego. Sparodiowała przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą ds. Pegasusa

Teraz głos w tej sprawie zabrała za pośrednictwem mediów społecznościowych Julia Żugaj i zrobiła to w oryginalny sposób. W opublikowanym wideo influencerka sparodiowała wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego przed piątkową komisją śledczą ds. Pegasusa. Żugaj zdecydowała się na dodanie następującej rozmowy prezesa Prawa i Sprawiedliwości z Tomaszem Trelą. - Proszę powiedzieć, kto to panu powiedział? - zapytał Trela. - Nie odpowiem panu na to pytanie - odpowiedział wówczas Kaczyński. - Proszę powiedzieć, kto to panu powiedział? - zapytał jeszcze raz Trela. - Może sobie pan prosić - skwitował Kaczyński.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. "Myślę, że Lewandowski jest Żygajką:", "Biedny Lewandowski", "Lewandowski to nowa Żugajka", "Nie zaprzeczył" - czytamy w komentarzach.

Mecz Polska - Estonia w czwartek o godz. 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeśli Polacy wygrają w czwartek, to we wtorek zagrają o awans na Euro 2024 ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia.

Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.