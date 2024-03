Kwiatkowski czekał na reprezentantów Polski. Wymowne obrazki [WIDEO]

"Decyzją selekcjonera reprezentacji Polski oraz dyrektora Departamentu Komunikacji i Mediów Jakub Kwiatkowski zakończył współpracę z PZPN" - taki komunikat pojawił się w grudniu w mediach społecznościowych związku. Sposób pożegnania z wieloletnim pracownikiem nie spodobał się zarówno byłemu rzecznikowi, jak i całej opinii publicznej. Kwiatkowski jednak dosyć szybko znalazł nową pracę. Od kilku miesięcy jest dyrektorem TVP Sport.

- Wygląda, że naprawdę szykowali mi wielką niespodziankę i trzymali ją w olbrzymiej tajemnicy, bo podczas pożegnania nie zauważyłem choćby ułamka chęci powiedzenia zwykłego "dziękuję". Słowa są tanie, teraz mówić można wszystko [...] Pamiętam, jak prezes Boniek żegnał Jerzego Brzęczka, to też poczekał do nowego roku, żeby przed świętami nie robić tego typu rzeczy. A tutaj zrobiono inaczej. Forma pozostawia na pewno wiele do życzenia. Ani co, ani dlaczego, ani jakie były powody... No okej - opowiadał w wywiadach Jakub Kwiatkowski o kulisach zwolnienia z PZPN.

Jakub Kwiatkowski przywitał się z reprezentantami Polski. "Dobrze was znów widzieć!"

W środę 20 marca, dzień przed półfinałowym meczem baraży do mistrzostw Europy przeciwko Estonii, reprezentacja Polski odbyła trening na Stadionie Narodowym. Przed jego rozpoczęciem na kadrowiczów przy wejściu na obiekt czekał Jakub Kwiatkowski. Były rzecznik i manager reprezentacji przywitał się z każdym przechodzącym piłkarzem. Niektórzy z nich zatrzymali się na moment, aby czule powitać szefa TVP Sport i zamienić z nim kilka słów.

Do tego grona należy zaliczyć Matty'ego Casha, który bardzo ceni Kwiatkowskiego. "Gdyby nie Ty, przyjacielu, nie miałbym możliwości gry w tej reprezentacji. Co za dobry człowiek. Będzie nam Ciebie brakowało, przyjacielu" - pisał obrońca Aston Villi po zwolnieniu byłego rzecznika prasowego. Za to sam Jakub Kwiatkowski ucieszył się, że mógł ponownie spotkać kadrowiczów. "Dobrze was znów widzieć! Powodzenia jutro i trzymamy kciuki w walce o EURO" - czytamy w opisie filmu na X.

Za to teraz na posadzie dyrektora TVP Sport były rzecznik może liczyć na obfite wynagrodzenie. W czwartek 21 marca na antenie Telewizji Polskiej odbędzie się transmisja meczu Polski z Estonią.