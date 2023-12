Ekspert przejechał się po Kuleszy. "Niech się nauczy składać zdania" [WIDEO]

Sytuacja polskiej piłki nożnej od jakiegoś czasu nie jest najlepsza. Oprócz fatalnych wyników reprezentacji Polski i braku awansu na Euro, dochodzą do tego różne afery w roli głównej z Cezarym Kuleszą i PZPN. Ta najnowsza dotyczy przewiezienia alkoholu i kabanosów na mistrzostwa świata w Katarze.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Mateusz Święcicki przejechał się po Cezarym Kuleszy. "Co mnie obchodzi"

W niedzielnym programie "Pogadajmy o piłce" dziennikarz Mateusz Święcicki nieco "przejechał się" po Cezarym Kuleszy. Zarzucił mu słabe wypadanie w wywiadach i wystąpieniach medialnych. - Nie wiem, czy czytaliście wywiady z Cezarym Kuleszą. Oczywiście prasowe, bo jak trzeba było porozmawiać z RMF, to już tam był problem. W ogóle uważam, że gadanie, że osoba, która pełni rolę prezesa PZPN, nie jest od rozmów z mediami i nie powinniśmy ich oceniać na podstawie kompetencji językowych, jest katastrofą - ocenił.

- Dzisiaj jest to wymagane. Co mnie obchodzi, że ktoś ma problemy z tym, żeby składać zdania. Niech się nauczyć składać, niech idzie na jakiś kurs. Wszystkiego można się nauczyć, języka można się nauczyć, studia można skończyć w późnym wieku, można też się nauczyć występów medialnych. Trzeba się rozwijać - dodał.

Zdaniem dziennikarza niektóre osoby w polskiej federacji mają w głowie ewentualność braku awansu Polski na Euro 2024 i nie za bardzo się tym przejmują. - Cezary Kulesza powoli akcentuje, przemyca nam, że jak nie będzie awansu, to nie będzie katastrofy - podkreślił.

Święcicki odniósł się do tego wątku, nawiązując do listy zespołów, startujących na ME. - Szwecja jest chyba tym krajem obok nas najbardziej poszkodowanym, nas potencjalnie, bo Szwedów nie zobaczymy na mistrzostwach Europy. Ale na litość boską. Ostatnio brałem udział w tym zapisywaniu się na bilety na Euro na stronie UEFA. I tak analizowałem te wszystkie drużyny i mówię: To przecież nie pojechać tam, to nie jest wstyd. To jakaś hańba - zakończył. Z kolei siedzący obok w studiu Tomasz Włodarczyk zaznaczył, że brak awansu na turniej będzie "długoterminową sportową katastrofą".