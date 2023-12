Brutalny nokaut w Rijadzie. Nie wiedział, co się dzieje. "Przerażający" [WIDEO]

Kibice boksu w sobotni wieczór nie mogli narzekać na brak emocji. Podczas gali w Rijadzie zobaczyli wiele emocjonujących i zaskakujących w rozstrzygnięcia starć. Deontay Wilder (43-3-1, 42 KO) sensacyjnie przegrał gładko na punkty z Josephem Parkerem (34-3, 23 KO), a z kolei Anthony Joshua (27-3, 24 KO) w pięć rund rozbił Otto Wallina (26-2, 14 KO).

REKLAMA

Zobacz wideo Borek zdradza kulisy walki Adamek vs Khalidov. "Nie chcieli blokować"

Zanim w ringu zameldowali się obaj byli mistrzowie świata wagi ciężkiej, to kibice boksu w Rijadzie oraz przed telewizorami mogli zobaczyć Australijczyka Jaia Opetaię (24-0, 19 KO), aktualnego mistrza świata federacji IBF w wadze junior ciężkiej. 28-latek zmierzył się z Elissem Zorro (17-1, 7 KO), europejskim mistrzem WBO w tej samej kategorii wagowej.

Jai Opetaia "zgasił światło" rywalowi potężnym lewym sierpowym

Trzeba przyznać, że stwierdzenie "zmierzyli się" jest pewnym nadużyciem, ponieważ walka trwała niespełna jedną rundę. Walczący z odwrotnej pozycji Opetaia badał rywala przez niemalże trzy minuty i okazjonalnie próbował zaskoczyć rywala lewym sierpowym.

Gdy wydawało się, że za chwilę wybrzmi gong ogłaszający koniec pierwszej rundy, to wtedy Jai Opetaia wystrzelił potężnym lewym sierpowym, po którym Eliss Zorro opadł tylko bezwładnie na deski i był to koniec walki. - Potężne uderzenie, pojedynczy cios! Dewastujący i przerażający nokaut - relacjonowali komentatorzy DAZN.

- Brutalne KO - jedne z najgroźniejszych w boksie to takie, gdy głowa w ten sposób leci na liny... Opetaia to "must see TV"! Szczerze? Fajnie byłoby zobaczyć wielkie walki z nim w cruiser, ale dajcie go do ciężkiej i też będzie rewelacja! - ocenił Kacper Bartosiak.

- Trenuję, żeby być przygotowanym na 12 rund. Jeśli nokaut ma nadejść, to nadejdzie. Zorro był niezdecydowany, został trafiony i tak to się skończyło - skwitował swoją wygraną Jai Opetaia w wywiadzie po walce.