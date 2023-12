Kwiatkowski dyrektorem TVP Sport. Ależ reakcja Bońka. I te słowa o Kuleszy...

Na początku grudnia Jakub Kwiatkowski został zwolniony z posady rzecznika Polskiego Związku Piłki Nożnej i team managera reprezentacji Polski. Kwiatkowski w związku pracował przez ponad dekadę. Przygodę z kadrą rozpoczynał jeszcze za kadencji trenera Waldemara Fornalika. PZPN poinformował o podjętej decyzji w mediach społecznościowych, zamieszczając kilkuzdaniowe oświadczenie. "Decyzją selekcjonera reprezentacji Polski oraz dyrektora Departamentu Komunikacji i Mediów Jakub Kwiatkowski zakończył współpracę z PZPN" - przekazano w komunikacie federacji, pod którym nikt się nie podpisał.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wykorzystał pomidora. Ależ pewność siebie!

Rozstanie się federacji z Kwiatkowskim było ogromnym zaskoczeniem nie tylko dla kibiców, ale również wielu ekspertów. - Odchodząc lepiej cicho zamknąć drzwi, zamiast nimi trzaskać - przekazał były prezes federacji Michał Listkiewicz. Jego przerwa od pracy nie trwała jednak zbyt długo. W piątek, 23 grudnia portal Meczyki.pl poinformował, że Kwiatkowski został nowym dyrektorem TVP Sport, zastępując Krzysztofa Zielińskiego.

Zbigniew Boniek zabrał głos ws. nowego dyrektora "TVP Sport".

Tego samego dnia gościem programu Romana Kołtonia w przedświątecznym wydaniu "Prawdy Futbolu" był Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN ocenił tę decyzję. - To dla Kuby jest bardzo duże wyzwanie. (...). Przed nim dużo ciężkich zadań, ale jest na tyle inteligentny, że sobie poradzi. Cieszę się, że ma nową pracę i będzie dalej się rozwijać. Myślę, że Telewizja Polska zyskała - podkreślił.

Następnie wbił szpilkę Cezaremu Kuleszy. - Żartobliwie można powiedzieć, że jak prezes [Cezary Kulesza - przyp. red] się o tym dowiedział, to pewnie za szczęśliwy nie był, że Kuba dostał to stanowisko - stwierdził.

Zbigniew Boniek docenia pracę Kwiatkowskiego

67-latek również pokusił się o wskazanie atutów Kwiatkowskiego. - Tak dobry menadżer, jak Kuba nie był tylko rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Piłki Nożnej, który mówił tylko "Dzień Dobry, proszę państwa, zaczynamy konferencję prasową Polskiego Związku Piłki Nożnej, dzisiaj jest pan kapitan Lewandowski i pan trener. Proszę o pierwsze pytanie". Kuba miał duże doświadczenie. Wiele rzeczy się nauczył. Wiele rzeczy sam robił. Po kilku latach pracy w PZPN wysłaliśmy go do UEFA w roli venue media menedżera. On ma tam określoną pozycję, jeździ na imprezy i robi sto tysięcy rzeczy [na raz - przyp.red]. Zresztą, ja kilka dni temu powiedziałem, że Kuba sobie tam spokojnie poradzi i taki człowiek, jak Kuba nie będzie długo bez pracy - dodał.

Kwiatkowski jako nowy dyrektor TVP Sport będzie współpracował na bieżąco z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, jako że publiczna telewizja będzie transmitowała mecze piłkarskiej reprezentacji Polski, a od nowego sezonu także Pucharu Polski, I ligi oraz II ligi.