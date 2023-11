Wyjaśniło się, dlaczego Probierz postąpił wbrew regułom. Dopiero Juskowiak o to zapytał

Michał Probierz ma za sobą dwa zgrupowania w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W trakcie ostatniego zachował się dość niekonwencjonalnie. Choć uchodził za trenera, który lubi trzymać wyjściowy skład jak najdłużej w tajemnicy, przed towarzyskim meczem z Łotwą nagle coś mu się odmieniło. Pełną jedenastkę podał już dzień wcześniej podczas konferencji prasowej, choć nikt nawet o nią nie zapytał. Co takiego się więc wydarzyło?

Michał Probierz rozwiał wszelkie domysły. To dlatego podał skład dzień przed meczem

Ta kwestia mocno zainteresowała byłego napastnika reprezentacji Polski, a obecnie eksperta telewizyjnego, Andrzeja Juskowiaka. Skorzystał więc z okazji i występując wspólnie z Probierzem w programie Liga+Extra w CANAL+ Sport, postanowił dowiedzieć się u źródła. - Skład najchętniej ogłosiłbyś po meczu, dlatego chciałem zapytać, jak do tego doszło, że przed meczem z Łotwą dzień przed meczem ogłosiłeś skład. Na pewno nie było łatwo, aby te słowa przeszły ci przez gardło, bo znając ciebie, to sporo cię to kosztowało - zapytał prowokacyjnie.

Selekcjoner nie krył rozbawienia, ale bez żadnych wymówek ujawnił, dlaczego tak postąpił. - Sytuacja była taka, że wiedzieliśmy, że to jest mecz towarzyski i praktycznie te jednostki, które mieliśmy, trenowaliśmy tym składem. A kilka dni wcześniej był jeden z dziennikarzy, który był z dziećmi, które zaprosiliśmy i podał niektóre sytuacje z treningu. Dlatego, żeby już nie było jakichkolwiek niedomówień, to podaliśmy po prostu ten skład. A po drugie dla samych też zawodników - chcieliśmy zobaczyć, jak oni zareagują - wyjaśnił.

Czy rzeczywiście wywarło to nich jakiś pozytywny wpływ? Trudno powiedzieć. Polska pokonała Łotwę skromnie 2:0. Bramki zdobyli Przemysław Frankowski i Robert Lewandowski. Teraz Probierz i jego ekipa może myśleć o marcowych barażach. 21 marca zagramy z Estonią, a w przypadku zwycięstwa w kolejnym meczu z Walią bądź Finlandią. Trudno jednak przypuszczać, aby selekcjoner w spotkaniach o taką stawkę ponownie podał skład z tak dużym wyprzedzeniem.