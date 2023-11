Gorzej być nie może? Lewandowski wyprowadził kibiców z błędu

Reprezentacja Polski pokonała we wtorek w towarzyskim spotkaniu na Stadionie Narodowym w Warszawie Łotwę 2:0 po golach Przemysława Frankowskiego i Roberta Lewandowskiego. Nie był to dobry występ naszego zespołu, który momentami dał się nawet zepchnąć do defensywy. Polacy mieli sporo okazji, aby podwyższyć wynik. Po raz kolejny w tym roku zawiodła jednak skuteczność.

Wtorkowe trafienie było niezwykle ważne dla kapitana naszej kadry, który nie zdobył bramki w dwóch ostatnich meczach z rzędu. Mimo to uważa, że nie było powodów do niepokoju. - Trochę przesadzamy, że w dwóch meczach nie strzeliłem gola i mówimy o przełomowym momencie. Nawet gdybym nie zdobył dzisiaj bramki, to byłbym zadowolony ze swojej gry. Fizycznie się dobrze czułem, chęci wewnętrzne były, więc nie ma co za bardzo rozmyślać - stwierdził w pomeczowym wywiadzie.

Trzeba przyznać, że el. Euro 2024 nie wyszły zarówno naszej drużynie, jak i samemu Lewandowskiemu, który zdobył w nich zaledwie trzy bramki. Tym samym nawiązał do najgorszych dotychczas el. MŚ 2010, kiedy trafił do siatki rywala tylko dwa razy (łącznie w 2010 roku strzelił sześć goli).

- Nie wiem, czy to był mój najgorszy rok w kadrze. Zawsze będziemy patrzeć na to z perspektywy braku awansu. Wiadomo, że w eliminacjach do mistrzostw świata 2010 też nie wyglądało to rewelacyjnie. Tamte czasy były chyba jeszcze gorsze niż teraz. Oczywiście oczekiwania też były na innym poziomie - przekazał, cytowany przez "Przegląd Sportowy".

Tuż po zakończeniu spotkania podsumował również listopadowe zgrupowanie, podczas którego nie udało się awansować na ME. - Powiem szczerze, jak wyglądało zgrupowanie i treningi. Z uśmiechem na twarzy. Staram się cieszyć bycia w kadrze, na siłę nie udowadniać, że coś muszę. Cieszę się grą i z tego, że tu jestem - wyjaśnił.

I choć spotkanie z Łotwą w wykonaniu Lewandowskiego wyglądało dużo lepiej, niż to z Czechami, to i tak nie był to świetny występ. Mimo to piłkarzowi po raz kolejny udało się przejść do historii polskiej piłki nożnej, ustanawiając nowy rekord.