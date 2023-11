Lewandowski przemówił po meczu. Wskazał największą bolączkę kadry

Reprezentacja Polski po remisie 1:1 z Czechami zagrała mecz towarzyski z Łotwą i wygrała 2:0 po golach Przemysława Frankowskiego oraz Roberta Lewandowskiego. Drużyna Michała Probierza nie zagrała idealnie, ale spory plusem spotkania było przełamanie Lewandowskiego, który nie trafiał w kadrze w dwóch poprzednich meczach. Kapitan reprezentacji po ostatnim gwizdku pokusił się o podsumowanie starcia oraz całego zgrupowania.

Robert Lewandowski wskazał największą bolączkę kadry. Są jednak pozytywy po meczu z Łotwą

Lewandowski po spotkaniu udzielił wywiadu stacji TVP Sport, gdzie z optymizmem spojrzał na wygrany mecz. Na gorąco kapitan Biało-Czerwonych przeanalizował kilka aspektów gry i przekazał wnioski kibicom.

- Taki był plan, żeby zacząć dobrze. Stwarzaliśmy sytuacje, mieliśmy okazję do zamknięcia meczu wcześniej. W końcowych minutach było więcej miejsca po obu stronach, brakowało nam kontroli i dobicia rywala. Może za bardzo chcieliśmy. Taki mecz jest ważny, stworzyliśmy sytuacje, to był pierwszy krok. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie lepiej - przekazał Lewandowski.

Nie zabrakło jednak krytycznego podejścia ze strony zawodnika FC Barcelony. Wskazał on największą bolączkę reprezentacji, która momentami oddawała rywalom inicjatywę, grała bardzo chaotycznie i gubiła się w pozornie prostych sytuacjach.

- Czasami jest tak, że za bardzo chcesz uspokoić. Brakowało oddania strzału, stworzenia sytuacji z wykończeniem. Rozgrywaliśmy w ataku, ale brakowało podjęcia ryzyka. Brakowało ciągłości w tym, żeby przełamać rywala i strzelić. To był materiał do analizy, żeby poprawić to, co funkcjonowało. Tego nie da się zmienić w jeden dzień - przekonuje 35-latek.

Na koniec kapitan drużyny narodowej podsumował całe zgrupowanie i najwyraźniej jest z niego zadowolony, pomimo braku awansu na Euro 2024. - Powiem szczerze, jak wyglądało zgrupowanie i treningu. Z uśmiechem na twarzy. Staram się cieszyć bycia w kadrze, na siłę nie udowadniać, że coś muszę. Cieszę się grą i z tego, że tu jestem - zakończył Robert Lewandowski.

Teraz reprezentację Polski czekają baraże o awans na mistrzostwa Europy. W półfinale zmagań drużyna Michała Probierza zmierzy się z Estonią. Starcie zaplanowano na 21 marca na Stadionie Narodowym.