Probierz zaapelował do Mourinho. Nie obyło się bez wpadki

Listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski byłoby dla niej przepiękne, gdyby miało twarz Nicoli Zalewskiego. Wahadłowy Romy, który miesiąc temu został "zesłany" do młodzieżówki przez brak gry w klubie, teraz wrócił do dorosłej kadry i był najlepszym jej piłkarzem w meczach z Czechami i Łotwą. To po jego zagraniach Polacy zdobyli wszystkie trzy bramki w listopadzie. Przeciwko Łotwie jego dwie asysty przyniosły trafienia Przemysława Frankowskiego i Roberta Lewandowskiego oraz zwycięstwo Biało-Czerwonych 2:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Obrońca reprezentacji chwali Probierza. "Widać pewne znaki"

Probierz z apelem o Mourinho. Chodzi o bohatera reprezentacji. Nie zabrakło też wpadki

Michał Probierz został zapytany na pomeczowej konferencji prasowej o kilka personaliów oraz o pewniaków na marcowe baraże. Na to drugie odpowiedzieć nie chciał.

- Trudno mi powiedzieć, bo prorokiem nie jestem i nie wiem, co będzie za cztery miesiące. Kto będzie zdrowy, kto będzie grał... - tłumaczył selekcjoner Biało-Czerwonych. - Nie da się tego przewidzieć. W piłce co powiedziałeś wczoraj, to dzisiaj jest nieaktualne. Jest grupa piłkarzy, którą będziemy obserwować przez te miesiące.

Pewne jest jednak, że na obu wahadłach swoją pozycję umocnili Nicola Zalewski z AS Roma i Przemysław Frankowski z RC Lens. Ten pierwszy wypracował wszystkie trzy gole dla Polski w listopadowych meczach, zaliczając przeciwko Łotwie dwie asysty. Frankowski z kolei sfinalizował jedną z akcji Zalewskiego, otwierając wynik wtorkowego spotkania.

- W tych listopadowych meczach obaj prezentowali się bardzo dobrze. Przemek Frankowski prezentuje się też tak w klubie, z kolei Nicola Zalewski zbyt dużo nie grał - przyznawał Probierz, który później wygłosił mały apel w kierunku trenera Romy Jose Mourinho.

- Wierzę, że po tych meczach Nicola będzie miał więcej okazji do grania, ale o tym decyduje już trener klubowy. Choć ma on duży wachlarz tych zawodników, to wierzę, że podobało mu się, jak Nicola wypadł w tych meczach i spojrzy na niego łaskawszych okiem, dzięki czemu będzie on grał więcej. Już po ostatnich meczach w kadrze młodzieżowej wpuszczał go częściej, a tu chwała samemu zawodnikowi, że zdecydował się zejść do kadry U-21 i nie było to dla niego żadną ujmą. W tych meczach zaprezentował się z dobrej strony, później był chory, jak pojechałem go obserwować w Pradze (Roma grała ze Slavią w LE - red.) - tłumaczył selekcjoner.

Poobijanego Zalewskiego w drugiej połowie zastąpił też inny wahadłowy, debiutujący w kadrze Bartłomiej Wdowik z Jagiellonii Białystok. I tu Michałowi Probierzowi przydarzyła się wpadka, na którą on sam zareagował z uśmiechem.

- Jest grupa wahadłowych, którym się przyglądamy. Nie mieliśmy dziś możliwości sprawdzić Tymka Puchacza, bo zaplanowaliśmy, że w tym meczu zadebiutuje Mateusz Wdowik... - mówił Probierz, po czym sam się zorientował, że popełnił wpadkę. - Akurat z Wdowiakiem mi się pomyliło - przyznał po chwili, wspominając zawodnika, którego prowadził w Cracovii.

Probierz po meczu był również zadowolony z gola Roberta Lewandowskiego, a także wyraził nadzieję, co do najbliższych tygodni w wykonaniu swoich kadrowiczów.

- Gdybanie nie jest w moim charakterze, ale widać, ile znaczy dla tej drużyny Robert Lewandowski. Tak jak mówiłem po meczu z Czechami, nie zgadzam się z krytyką, która spadła na niego, bo miał wiele momentów, gdy brakowało do niego odpowiedniego zagrania piłki. Teraz ten optymizm się pojawia. Wierzę też, że kilku zawodników albo zmieni klub, albo wywalczy miejsce w swojej drużynie, i będziemy mieli tych 30 zawodników do dyspozycji, którzy regularnie będą powoływani i będą tworzyli tę reprezentację - zakończył selekcjoner reprezentacji Polski.