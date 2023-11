Zachwycił w meczach reprezentacji Polski i taki pech. Są nowe wieści

Nicola Zalewski zadebiutował w kadrze dwa lata temu i na dzień dobry popisał się asystą przeciwko San Marino (7:1). Problem w tym, że wychowanek Romy w kolejnych meczach zawodził. Zaliczył co prawdę jeszcze asystę w meczu Ligi Narodów z Holandią (2:2), ale kompletnie spalił się na mundialu w Katarze.

Na domiar złego Zalewski nie zachwyca także w Romie, ale Michał Probierz i tak zaprosił go na listopadowe zgrupowanie, a 21-latek został jego nieoczekiwanym bohaterem. To on był najjaśniejszym punktem w meczu z Czechami (1:1). Dużo szarpał z przodu i nie brakowało mu odwagi w pojedynkach. Ale co najważniejsze: zaserwował kilka takich ciasteczek w pole karne, że mógłby otworzyć własną cukiernię. To był jego najlepszy dotychczasowy mecz w kadrze.

Ale we wtorek, już z gorszym rywalem, zagrał jeszcze lepiej. Polska wygrała 2:0, a rzymianin zdobył dwie asysty. Niestety w 75. minucie doznał kontuzji. Jakub Kiwior posłał górną piłkę w kierunku Zalewskiego i choć wahadłowy był pierwszy przy piłce, to został brutalnie sfaulowany przez łotewskiego obrońcę, gubiąc nawet po drodze buta. - Bez pardonu, bardzo niebezpieczne zachowanie. Kompletnie niepotrzebne zachowanie przy tym wyniku i przy tej sytuacji - uważał komentator TVP Sport. Zalewski musiał opuścić murawę, a w dodatku zrobił to wyraźnie utykając (zastąpił go Bartłomiej Wdowik).

- Co ze zdrowiem Nicoli Zalewskiego? To raczej nic poważnego. Jedynie mocno stłuczony - poinformował Tomasz Włodarczyk w programie "Meczyków". Roma za cztery dni zmierzy się z Udinese w Serie A i być może skrzydłowy będzie już do dyspozycji Jose Mourinho.

A co czeka Polaków w barażach?

Reprezentacja Polski rozegra kolejne starcie w marcu, kiedy w barażach o awans na mistrzostwa Europy zmierzy się najpierw z Estonią, a następnie z Finlandią, Ukrainą lub Islandią. Być może oba spotkania zostaną rozegrane w Polsce.