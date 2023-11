Lewandowski wprost o barażach. "Ktoś może stracić formę"

11 punktów i bilans bramkowy 10:10 w ośmiu rozegranych meczach - z takim rezultatem reprezentacja Polski zakończyła eliminacje do mistrzostw Europy, zajmując ostatecznie 3. miejsce w grupie za Albanią i Czechami, a przed Mołdawią i Wyspami Owczymi. Brak bezpośredniego awansu na turniej z tej grupy jest katastrofą. Nawet po fatalnej kadencji Fernando Santosa wystarczyło wygrać ostatnie mecze z Mołdawią i Czechami, aby teraz cieszyć się z kwalifikacji. Tak się jednak nie stało.

Robert Lewandowski ocenił, czy Polska może wygrać baraże o awans na Euro 2024

We wtorek 21 listopada reprezentacja Polski rozegrała ostatni mecz w tym roku. W towarzyskim starciu drużyna Probierza pokonała 2:0 Łotwę po bramkach Przemysława Frankowskiego i Roberta Lewandowskiego. Było to zwycięstwo na otarcie łez po dramacie, jaki miał miejsce podczas wspomnianych eliminacji. Tuż po zakończeniu spotkania Lewandowski wypowiedział się nt. przyszłorocznych baraży, w których reprezentacja powalczy o udział w niemieckim Euro 2024. Przyznał, że drużyny, z którymi możemy zagrać, z pewnością są do pokonania.

- Na pewno są do przejścia. Trzy-cztery miesiące przerwy może się okazać, że nawet jeśli ktoś dobrze grał, to nagle straci gdzieś formę. I odwrotnie. Wierzę w to, że u nas będzie w tę drugą stronę - powiedział 35-latek w rozmowie z "Super Expressem".

21 marca reprezentacja Polski w półfinale baraży zmierzy się z Estonią na Stadionie Narodowym. W przypadku zwycięstwa w meczu o awans do ME zagramy ze zwycięzcą spotkania Walia - Finlandia/Ukraina/Islandia. Półfinałowego rywala reprezentacji Walii poznamy po czwartkowym losowaniu.

Oprócz tego Lewandowski zaznaczył, że wciąż jest dumny z występów w koszulce z orzełkiem na piersi. Ponadto zdaje sobie sprawę z roli mentora i nauczyciela dla młodszych zawodników, jaką pełni w kadrze. - Staram się cieszyć każdą minutą spędzoną na boisku, cieszyć się grą. Doceniam to, gdzie jestem. Zdaję sobie sprawę z tego, że moja rola zmienia się na boisku jak i poza nim. Wierzę w to, że ten nowy rok, szczególnie w marcu, będzie dla nas szczęśliwy - uzupełnił napastnik Barcelony.

2023 rok w wykonaniu reprezentacji był tragiczny, dlatego zdaniem Roberta Lewandowskiego nie należy już oglądać się za siebie. - Szczerze, to nie ma już, co oceniać. Trzeba się skupić na tym 2024 roku. Nie żyć przeszłością, lecz patrzeć w przyszłość i na play off. Mam nadzieję, że ten drugi mecz zagramy u siebie. Jest nadzieja, że ten przyszły rok może być zupełnie inny niż ten 2023, że w tych meczach pokażemy przede wszystkim na co nas stać i wygramy je - przyznał kapitan kadry.