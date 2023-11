Kowalczyk pojechał po bandzie po meczu z Łotwą. Wymienił dwa nazwiska

Reprezentacja Polski zremisowała w piątek ostatnie starcie el. Euro 2024 z Czechami 1:1 i tym samym zaprzepaściła szanse na bezpośredni awans na turniej. Humory kibiców miały się nieco poprawić po wtorkowym meczu towarzyskim z Łotwą, natomiast nie dość, że stadion świecił pustkami, to gra naszych piłkarzy znów nie zachwyciła. Ostatecznie pokonaliśmy rywala 2:0 po golach Przemysława Frankowskiego i Roberta Lewandowskiego, ale jedynym wygranym tego zgrupowania może być inny piłkarz.

Wojciech Kowalczyk przejechał się po reprezentantach Polski. Dostało się Lewandowskiemu

Tuż po zakończeniu starcia rozpoczęły się spekulacje na temat marcowych baraży. Wojciech Kowalczyk uważa, że w najbliższym spotkaniu z Estonią na boisku nie może pojawić się Jan Bednarek. - Ja nie widzę Bednarka, bo nie awansujemy, to wam od razu mówię, z Estonią też przegramy. Bednarek złapie w trzeciej minucie jedną żółtą kartkę na środku boiska, w siódmej drugą i będziemy grali w dziesiątkę. Po jego faulu Konstantin Vassiljev uderzy i strzeli gola z wolnego - powiedział w Hejt Parku na Kanale Sportowym.

Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości, że obecnie nasza defensywa wygląda fatalnie. Jego zdaniem mamy dużo szczęścia, że w barażach nie trafiliśmy choćby na Norwegię. - Kiedyś pojawiały się informacje, że możemy w barażach trafić na Norwegię. Myślicie, że Haaland to, co by zrobił dzisiaj z tą defensywą? Ile by strzelił, 17? Pobiłby rekord wszech czasów? Słuchajcie, to jest niemożliwe, my graliśmy z Łotyszami - tam przy pierwszej bramce pomylił się piłkarz Widzewa, a później zawodnik Stali Mielec poślizgnął się w polu karnym - stwierdził.

- Jeżeli Raków poradził sobie z większością kadrowiczów estońskich, a my się będziemy zastanawiać czy Lewandowski z Zielińskim, Milikiem... To może się nie kompromitujmy. Niech się nie kompromituje selekcjoner czy Kulesza, którego kumpel zaraz coś pewnie na Twittera wpuści, jeśli jest trzeźwy - dodał.

Na koniec brutalnie skomentował wykonanie rzutu wolnego przez Roberta Lewandowskiego. - Słuchajcie, Lewandowski i rzut wolny, to jest jakaś katastrofa. Bezpośrednio nie potrafi, nawet z przesuniętej piłki też nie. Zostawcie, dajcie to specjalistom. Lewandowski nie jest specjalistą, ja to oglądam i wiem doskonale. Gdyby nim był, to zbliżałby się w tej kategorii do Ronaldo i Messiego - podsumował.