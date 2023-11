Przygnębiające obrazki po meczu Polaków. Przykro było patrzeć

To są smutne czasy dla łotewskiego futbolu. 21 lat temu Łotysze potrafili przecież pokonać w walce o Euro 2004 reprezentację Polski prowadzoną przez Zbigniewa Bońka i to w Warszawie 1:0. Rok później ta sama drużyna z Mariansem Paharsem, Marisem Verpakovskisem czy Jurisem Laizansem świętowała wygraną również nad Szwecją, wyprzedzenie w grupie eliminacyjnej Polski i sensacyjny awans na mistrzostwa Europy po zwycięstwie w barażach nad trzecią drużyną świata - Turcją.

Na tamtym Euro Łotwa zdobyła punkt w trzech meczach, w grupie śmierci remisując bezbramkowo z Niemcami, a także przegrywając nieznacznie z Czechami (1:2) oraz bardziej zdecydowanie Holandią (0:3). Niespełna 20 lat później Łotysze zdobyli trzy punkty, ale tylko w eliminacjach do Euro 2024. W grupie z Turcją, Chorwacją, Walią oraz Armenią przegrali siedem z ośmiu spotkań i oczywiście zajęli w niej ostatnie miejsce.

Smutny widok na konferencji po meczu Polaków. Łotewscy dziennikarze olali selekcjonera?

Już po zakończeniu eliminacji Łotysze zmierzyli się na stadionie PGE Narodowym w Warszawie z Polską, ale tym razem sensacji nie sprawili. Przegrali 0:2 i mogli przegrać wyżej, gdyby nie świetny występ bramkarza Rihardsa Matrevicsa z Riga FC.

Jednak smutniejszy od samego meczu w wykonaniu Łotwy był obrazek z pomeczowej konferencji prasowej. Selekcjoner Dainis Kazakevics wszedł na salę konferencyjną w towarzystwie rzecznika prasowego kadry. Obaj panowie usiedli przed mikrofonami, by po chwili okazało się, że na sali nie ma ani jednego łotewskiego dziennikarza, który chciałby zapytać selekcjonera reprezentacji choćby o analizę rozegranego spotkania.

W końcu o ów komentarz poprosiliśmy my. - Spodziewaliśmy się i przygotowywaliśmy do trudnego meczu. Wiedzieliśmy, że Polska wyjdzie na to spotkanie przed własną publicznością bardzo zmotywowana i agresywna - mówił Dainis Kazakevics. - W naszej grze były rzeczy, które wyszły nam lepiej i gorzej. Mogliśmy się spisać na pewno lepiej w defensywie, gdy przeciwnik stwarzał duże zagrożenie akcjami skrzydłami i dośrodkowaniami w pole karne - analizował łotewski selekcjoner.

- W ofensywie brakowało nam dobrych uderzeń. Bo mieliśmy ciekawe kontrataki, sytuacje w tym meczu, w których mogliśmy ugrać zdecydowanie więcej. Zabrakło nam konkretów w końcowej fazie akcji - podsumował Kazakevics.