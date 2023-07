PZPN tłumaczy się ze skandalu w Mołdawii. Jest oficjalne oświadczenie

Trzy tygodnie minęły od jednej z największych kompromitacji w historii polskiej piłki nożnej. Biało-czerwoni mimo prowadzenia do przerwy 2:0 z Mołdawią, to przegrali 2:3 i słusznie byli bardzo krytykowani. Oberwało się zarówno trenerowi, piłkarzom.

Polski Związek Piłki Nożnej wyjaśnia obecność Stasiaka w Kiszyniowie

Potem okazało się, że krytykanci mogli zaatakować również Polski Związek Piłki Nożnej. Niespodziewanie na stadionie w Kiszyniowie pojawił się były działacz piłkarski, który przez wiele lat stanowił o sile korupcji w polskiej piłce, Mirosław Stasiak. Teraz Polski Związek Piłki Nożnej zamieścił komunikat w tej sprawie. - Za każdym razem przekazujemy naszym partnerom biznesowym określoną pulę miejsc. Mirosław Stasiak był uczestnikiem wyjazdu na zaproszenie jednego z partnerów (ze względu na zasady poufności, nie możemy informować, którego z nich). Czas, potrzebny na zweryfikowanie okoliczności tej niedopuszczalnej sytuacji i wypracowanie wspólnego stanowiska z partnerami biznesowymi, posłużył nam również do wyciagnięcia ważnych wniosków dla federacji - czytamy w nim.

Cały komunikat PZPN:

W nawiązaniu do publikacji na temat uczestników wyjazdu do Kiszyniowa na mecz reprezentacji Polski z Mołdawią, informujemy, że za każdym razem przekazujemy naszym partnerom biznesowym określoną pulę miejsc. Mirosław Stasiak był uczestnikiem wyjazdu na zaproszenie jednego z partnerów (ze względu na zasady poufności, nie możemy informować, którego z nich). Czas, potrzebny na zweryfikowanie okoliczności tej niedopuszczalnej sytuacji i wypracowanie wspólnego stanowiska z partnerami biznesowymi, posłużył nam również do wyciagnięcia ważnych wniosków dla federacji. Dotychczas nie ingerowaliśmy w listę gości naszych partnerów, natomiast zaistniała sytuacja bezwzględnie przekonuje nas do wprowadzenia takiego rozwiązania już od najbliższego meczu, co pozwoli nam uniknąć tego typu zdarzeń w przyszłości. Jednocześnie wyrażamy głęboki żal i zrozumienie dla głosów krytyki, których zasadność dostrzegamy. Szczerze przepraszamy wszystkich: kibiców, sponsorów, osoby walczące z korupcją. Zapewniamy także, że stosunek PZPN do korupcji jest jednoznaczny – to niszczące piękno sportu zło, dla którego nie ma i nie może być żadnego pobłażania