Reprezentanci reagują na możliwe odejście Santosa. "Byłoby najlepiej dla wszystkich"

To była burzliwa niedziela: z samego rana - sensacyjne informacje, że Al-Shabab chce ściągnąć Fernando Santosa, jeszcze przed południem - pisany na kolanie komunikat PZPN, że selekcjoner jest na urlopie, ale podczas ostatniej wizyty w Polsce nie wspomniał o zmianie planów. Chwilę później - kuriozalny komentarz rzecznika prasowego o nieudanych próbach skontaktowania się z selekcjonerem, który tylko podsycił wątpliwości. Następnie - kilkugodzinne milczenie. Wieczorem - ulga i pozorny spokój, bo selekcjoner odebrał telefon i powiedział, że nie zamierza rezygnować z pracy w Polsce. Zdenerwowanie w federacji, że powtarza się historia z Paulo Sousą, od rana było jednak całkiem spore. A im dłużej nie było z selekcjonerem kontaktu - tym większe.

W federacji wrzało, a reprezentanci komentowali: "Odejście Santosa byłoby najlepsze dla wszystkich"

Plotka wywołała poruszenie, jakiego dawno nie było, nawet jeśli o tej porze roku takich doniesień jest wiele. To przecież całkiem normalne, że kluby interesują się trenerami - także tymi mającymi już pracę. Nie jest też nowa aktywność Saudyjczyków na rynku i ich słabość do portugalskich trenerów, których mają w swojej lidze już sześciu. W dodatku Al-Shabab, wybierające akurat nowego prezesa, kusiło w ostatnim czasie wielu trenerów i możliwe, że jeden z kandydatów w wyborach robił podchody także pod Santosa. Niewykluczone, że Portugalczyk - lub ktoś z jego otoczenia - rozmawiał z Al-Shabab, ale do podpisania kontraktu i prezentacji było znacznie dalej niż sugerował saudyjski "insider", który podał tę informację. PZPN zareagował jednak nerwowo - być może z racji przykrych doświadczeń z Sousą, a być może przez brak pełnego zaufania do Santosa. Po przegranej z Mołdawią sporo się wydarzyło. Część tzw. baronów, czyli członków zarządu federacji, była za tym, by po drugiej eliminacyjnej porażce pożegnać się z Portugalczykiem. Prezes Cezary Kulesza co prawda cierpliwości miał więcej, ale i tak dzień po meczu wezwał selekcjonera do swojego biura, co w mediach zostało określone jako "dywanik". Santos nie odebrał tego dobrze. Nie podobała mu się też obecność dziennikarzy, którzy odprowadzali go na to spotkanie pod drzwi biura.

Wracając jednak do ostatniej niedzieli - przebieg całej sprawy śledzili również piłkarze, którzy, jak wynika z naszych informacji, komentowali między sobą, że odejście Santosa byłoby najlepsze dla wszystkich. Rozczarowujące wyniki - to jedno. Już świeżo po czerwcowym zgrupowaniu, zakończonym wstydliwą porażką 2:3 w Kiszyniowie, pojawiały się przecieki, że selekcjoner niezbyt przypadł im do gustu. Chodzi o jego styl bycia - małomówność i nieschodzący z twarzy smutek. Zawodnicy dostrzegają też pewną niekonsekwencję - z jednej strony Santos mówi o potrzebie stworzenia w drużynie rodzinnych więzi i zbudowania jedności, a z drugiej sam pozostaje zdystansowany. Przegrywa w porównaniach z Paulo Sousą, który podczas odpraw uderzał w podobne tony, ale później spędzał z piłkarzami wolny czas i angażował się życie grupy. Był blisko. Agent reprezentujący kilku reprezentantów Polski sugeruje: - Obejrzyj vloga z "Łączy nas Piłka" z Dnia Dziecka i zobacz, jaka była wtedy atmosfera, co robił Sousa i jego asystenci. To naprawdę działało. Wszystko przysłania wynik Euro i na Sousę się dzisiaj pluje, bo odszedł w sposób, w jaki odszedł, ale piłkarzom jego styl jako selekcjonera naprawdę bardzo odpowiadał.

Santos co prawda nie miał jeszcze tak długiego zgrupowania, ale nikt nie potrafi sobie wyobrazić, by - wzorem Sousy przed Euro 2020 - rozstawił przy hotelu dmuchane zamki, zaprosił całe rodziny i sam uczestniczył w zabawie. Ma zupełnie inne podejście. To drugi biegun. I choć jego styl niezbyt podoba się piłkarzom, to był znany zanim Kulesza zaprosił go do Polski.

Selekcjoner też ma już garść przemyśleń i trudno nie odnieść wrażenia, że spodziewał się łatwiejszej pracy. Nawet na konferencjach prasowych nie krył rozczarowania postawą polskich piłkarzy. Ich brakiem koncentracji w pierwszych minutach meczu z Czechami i brakiem charakteru w kolejnych. Ich podejściem do drugiej połowy meczu z Mołdawią. Tym, że na boisku zbyt często brakuje im odwagi i wiary w siebie. Wreszcie tym, o czym wspomniał w rozmowie z TVP Sport: "za dużo mamy indywidualnego myślenia, jest trochę tak, że każdy finalnie robi to, co uważa za słuszne, nie stosując się tym samym do poleceń i założeń".

Fernando Santos nie dotrzymał słowa

Ale to nie koniec wzajemnych rozczarowań. Wewnątrz PZPN też narzekają na kilka aspektów współpracy z Santosem. Warto wrócić do pierwszej konferencji prasowej. - Trener zdeklarował się, że będzie uczestniczył w udoskonaleniu szkolenia młodzieży. To dla nas bardzo ważne. Trener poświęci się całkowicie, będzie miał przegląd wszystkich reprezentacji młodzieżowych, będzie też jeździł na mecze, będzie rozmawiał z trenerami i sztabem szkoleniowym wszystkich reprezentacji młodzieżowych - mówił wówczas Kulesza, a Santos uzupełniał: - Będę teraz mieszkał w Warszawie. To jest dla mnie kluczowe, żeby dobrze poznać kulturę, kraj i ludzi, mieszkańców Polski. Proszę się więc przyzwyczaić, że będziecie mnie państwo często widzieć. Chcę mieszkać tutaj, by poznać waszą kulturę, sposób bycia i sposób myślenia. A po drugie, po to, żeby móc chodzić na stadiony ze wszystkimi moimi współpracownikami. Chcę widzieć, jak grają Polacy. Chcę poznać bardzo dobrze sztaby i waszych szkoleniowców.

Z naszych informacji wynika, że Santos rzeczywiście spędza w Polsce sporo czasu. Usłyszeliśmy, że w biurze pojawia się częściej niż Jerzy Brzęczek, Paulo Sousa i Czesław Michniewicz razem wzięci. To dlatego, że w przeciwieństwie do Santosa nie mieszkali oni na co dzień w Warszawie. Santos 24 stycznia został oficjalnie zaprezentowany, później wrócił do Portugalii załatwić najważniejsze sprawy, odbył jeszcze pielgrzymkę do Jerozolimy, by świętować z żoną rocznicę ślubu i ponownie pojawił się w Polsce 7 lutego. Został do 28 marca i niemal codziennie pojawiał się w biurze. Po pierwszym zakończonym zgrupowaniu wyjechał na ok. trzy tygodnie i ponownie był w Polsce od końcówki kwietnia do 21 czerwca. Po zgrupowaniu znów wyjechał i od tamtej pory wpadł do Polski tylko na chwilę, by obejrzeć mecz o Superpuchar Polski między Rakowem Częstochowa a Legią Warszawa. Kolejny raz ma przylecieć na początku sierpnia i zostać co najmniej do końca wrześniowego zgrupowania. Tutaj teoretycznie problemu nie ma.

Gorzej, że Santos ostatecznie nie przyjął do swojego sztabu polskich trenerów, a codzienną współpracę ograniczył do Grzegorza Mielcarskiego, którego znał od lat z FC Porto i AEK Ateny. Były reprezentant Polski jest jego prawą ręką, pomaga w tłumaczeniach, reprezentuje też selekcjonera na ligowych meczach, bo sam Santos pojawia się na nich od święta. Kontakt z ligowymi trenerami też ma niemal zerowy, a jego deklaracje o chęci dogłębnego poznania polskiej piłki brzmią dziś jak bajki. Przykładowo, w ostatnich dniach odbyła się w Łodzi konferencja dla 250 trenerów z najwyższymi licencjami. Byli tam m.in. Marek Papszun i Adam Nawałka. Santos wiedział o niej od kilku tygodni, został zaproszony, ale odmówił ze względu na zaplanowany wcześniej urlop. Potwierdziliśmy też, że Portugalczyk dotychczas nie pojawił się w Szkole Trenerów w Białej Podlaskiej, by wygłosić prelekcję dla trenerów zdobywających licencję UEFA Pro. Zaangażowanie w szkolenie młodzieży? Odbyło się jedno spotkanie z selekcjonerami kadr młodzieżowych. - Kurtuazyjne, zapoznawcze, bardzo ogólne, ale w miłej atmosferze - relacjonuje jeden z uczestników. Kulesza nie jest więc zachwycony współpracą z Santosem. Gdyby wyniki reprezentacji były lepsze, łatwiej byłoby mu przymknąć oko na poboczne sprawy.

Ale i Santos ma sporo zastrzeżeń. Łukasz Wachowski mówił w Kanale Sportowym, że Portugalczyk jest pierwszym od dawna selekcjonerem, który tak regularnie bywa w biurze, pije kawę w bufecie i często zostawia przy stoliku wolne miejsce, by móc porozmawiać z innymi pracownikami. Słyszmy jednak, że sam prezes Kulesza nigdy się do niego nie dosiadł. Nie odwiedza też selekcjonera w jego biurze i ich codzienny kontakt jest bardzo ograniczony. Santos był przyzwyczajony do częstszych - również niezobowiązujących i luźnych - rozmów z przełożonymi. I choć sam nie jest duszą towarzystwa, to zdziwił go taki styl zarządzania. Dodajmy, że bariera językowa nie ułatwia budowania relacji. Co istotne, Santos całkiem nieźle orientuje się w ostatnich związkowych aferach - czyta, co piszą polskie media, jest na bieżąco z kolejnymi komunikacyjnymi wpadkami, reakcjami sponsorów i doskonale zdaje sobie sprawę, jaka atmosfera panuje wokół PZPN. Nietrudno wyobrazić sobie jego zdziwienie całą historią z Mirosławem Stasiakiem w roli głównej.

Patrząc więc na to wszystko z dystansu, da się uwierzyć, że propozycja z Arabii Saudyjskiej mogła być dla Santosa ciekawa. Ale to tylko kwestia wiary, bo nie wiemy, jak poważna była, czy doszło do negocjacji i na jakim ewentualnie etapie się zakończyły. Atmosfera wokół Santosa, którą dobrze czuje także sam zainteresowany, jest jednak dość gęsta, a wrześniowy mecz z Albanią na wyjeździe wygląda dziś jak potencjalna mina. Ostatnio Polacy wygrali tam 1:0 jeszcze za czasów Paulo Sousy - w męczarniach, po golu strzelonym dopiero w 77. minucie. Gdyby tym razem przytrafiła się wpadka, biorąc pod uwagę także pozostałe okoliczności, presja na zwolnienie Santosa byłaby gigantyczna. Stwierdzenie piłkarzy, że odejście Santosa do Al-Shabab byłoby najlepsze dla wszystkich, jest jednak nieprawdziwe. Dla Kuleszy i PZPN kolejny uciekający z Polski selekcjoner, który dogaduje się z bogatszym klubem, byłby wizerunkową katastrofą.

Komunikacyjnie? Znów porażka. "Zdecydowanie tego zabrakło"

Sprawa z Santosem i Al-Shabab, choć nie przypomina ostatnich afer PZPN, z wizerunkowego punktu widzenia również była sytuacją kryzysową. I znów okazało się, że w federacji osoby odpowiedzialne za komunikację nie mówią jednym głosem. Rzecznik Jakub Kwiatkowski na Twitterze zdradził, że nie może skontaktować się z Santosem, tymczasem sekretarz generalny Łukasz Wachowski, choć sam miał problem z dodzwonieniem się do selekcjonera, w rozmowie z Kanałem Sportowym z tego zakpił: "Nie wiem do końca, o co chodziło z tym, że nie można się dodzwonić. Kuba w ferworze walki… Ma ostatnio słabszą passę i nawet z tym dzwonieniem mu nie wyszło. Zadzwoniłem, porozmawialiśmy i wydaje mi się, że to, co zostało napisane, rozwiewa wszelkie wątpliwości". Więcej o wewnętrznych tarciach w federacji pisaliśmy tutaj.

O ocenę całości działań federacji poprosiliśmy Macieja Zientarę z agencji PR Calling.

- Pierwszy komentarz PZPN w tej sprawie zapewne był reakcją na wiele próśb mediów o odniesienie się do sytuacji, jednak sama jego konstrukcja nie była właściwa z PR-owego punktu widzenia. Nieprawdziwe informacje należy dementować w sposób prosty i czytelny, bez pozostawiania pola do mylnej interpretacji. W krótkim oświadczeniu zdecydowanie tego zabrakło. Zamiast jasnego komunikatu o pozostaniu selekcjonera na stanowisku, otrzymaliśmy przedstawienie sytuacji z zeszłego tygodnia, z której tak naprawdę nic nie wynika. Co więcej, dla kibica piłki nożnej taka informacja może być niepokojąca, bo zdaje sobie sprawę, że w świecie futbolu tydzień to bardzo długo. Zwłaszcza w czasie trwania okna transferowego. Komunikat rodzi więc kolejne wątpliwości - trener nic nie mówił, ale może negocjował już z innymi klubami, a może robi to w trakcie wakacji? - analizuje Zientara.

- Zamiast tego dostaliśmy jednak drugi komunikat, który - w mojej opinii - również nie jest wystarczająco jednoznaczny. Pozostają jeszcze kwestie językowe - zdecydowanie lepiej brzmiałaby informacja, że trener po prostu zostaje z reprezentacją, a nie „nie zamierza zrezygnować". Nie rekomendowałbym też przekazywania tej informacji za pośrednictwem prezesa Cezarego Kuleszy. Tego typu wiadomości słyszy się od rzecznika prasowego, a w przypadku social mediów korzystniej wyglądałaby grafika ze zdjęciem trenera i jego wypowiedzią oraz krótkim opisem sytuacji pod grafiką - wyjaśnia.

- W ostatnich dniach zaufanie do prezesa Cezarego Kuleszy mocno spadło, więc możliwe, że sam chciał przekazać "dobre" informacje, jednak obecnie wygląda to trochę tak, jakby prezes był posłańcem trenera Santosa, podczas gdy jest przecież jego pracodawcą. Spadek wiarygodności prezesa sprawia też, że kibice pytają, czy w ogóle można mu jeszcze wierzyć. A jeśli chodzi o samą wypowiedź trenera, to również można było pokusić się o jaśniejszy przekaz i mocniejsze zapewnienie, że pozostanie na swoim stanowisku. Pamiętajmy, że Kylian Mbappe również ma ważny kontrakt z PSG, a kibice piłki nożnej wiedzą jak obecnie wygląda jego klubowa sytuacja - porównuje Zientara.