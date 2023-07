Zbigniew Boniek i jego ekipa znacząco poprawiła wizerunek Polskiego Związku Piłki Nożnej. Problem w tym, że jego następca robi, co może, by klimat wokół związku przypominał to, co się działo za prezesury Grzegorza Laty. Cezary Kulesza rządzi od niemal dwóch lat, a lista wizerunkowych wpadek jest już pokaźna.

Alarm w PZPN. Jest komunikat sponsora

Zaczęło się od niefortunnej konferencji prasowej Czesława Michniewicza, który nie był przygotowany na pytania dotyczące afery korupcyjnej. Skandalem okazało się też zatrudnienie oskarżonego o udział w grupie przestępczej "Gruchy" w roli ochroniarza kadry. Następnie wybuchła afera premiowa podczas mundialu w Katarze czy konflikt na linii Grzegorz Krychowiak - doktor Jacek Jaroszewski.

Najnowszy skandal dotyczy skazanego za korupcję Mirosława Stasiaka, który pojawił się w Kiszyniowie podczas przegranego meczu z Mołdawią. Na domiar złego Kulesza próbował zatuszować jego obecność, aż w końcu zrzucić winę na sponsorów. Jako pierwsza postawiła się firma Tarczyński.

Firma wyraziła swoje oburzenie w związku z oświadczeniem PZPN, który winę za obecność Stasiaka w samolocie do Mołdawii, zrzucił na nieokreślonego z nazwy partnera kadry. "Podjęliśmy decyzję o zakończeniu współpracy z PZPN w obecnej formule" - czytaliśmy w oświadczeniu prezesa Jacka Tarczyńskiego.

Później okazało się, że Stasiak został zaproszony przez firmę Inszury.pl. We wtorek na wydanie oświadczenia zdecydował się kolejny sponsor kadry.

Car4share uderza w PZPN

"Car4share leasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Informujemy, że nie jesteśmy odpowiedzialni za zaproszenie Mirosława Stasiaka na mecz reprezentacji Polski z Mołdawią. Obecnie rozpatrujemy możliwość natychmiastowego rozwiązania podpisanej umowy z PZPN" - czytamy w oświadczeniu Konstantinosa Nikasa, prezesa zarządu Car4share, które cytuje "Przegląd Sportowy Onet".