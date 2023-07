Polski obrońca zły, że nie gra w reprezentacji. "Moja ambicja jest urażona"

Paweł Bochniewicz od 2020 roku gra w SC Heerenveen. Liga holenderska jest jedną z najmocniejszych w Europie, ale polski obrońca nie może przebić się do świadomości kolejnych selekcjonerów. W swoim dorobku ma zaledwie dwa występy w reprezentacji Polski, oba w meczach towarzyskich z 2020 roku.

Bochniewicz żałuje, że nie gra w reprezentacji Polski

To oznacza, że ostatni raz w Biało-Czerwonych barwach Bochniewicz zagrał jeszcze za kadencji Jerzego Brzęczka. Oba tamte spotkania reprezentacja Polski wygrała. Były to sparingi z Finlandią (5:1) i Ukrainą (2:0). W 2021 roku obrońca zerwał więzadła krzyżowe. Ten uraz wykluczył go z gry na prawie rok, ale w poprzednim sezonie już normalnie występował w klubie.

Jednak ani Czesław Michniewicz, ani Fernando Santos nie zdecydowali się dać szansy zawodnikowi, który od stycznia bieżącego roku był kapitanem SC Heerenveen w każdym meczu, w którym grał - a ominął tylko jedno spotkanie. Bochniewicz nie ukrywa, że ta sytuacja wpływa na niego negatywnie.

- Żałuję, że nie gram w reprezentacji. Moja piłkarska ambicja jest urażona, bo chciałbym w niej być. Ale nie dzieje się to przez kibiców - mimo że gramy dla nich, ich opinie czasem trzeba przyjmować z dystansem. Bo tak jak cię kochają po jednym super meczu, tak po kilku słabych cię nienawidzą. Dlatego trzeba to wypośrodkować - bo nikt nie jest tak dobry jak jego najlepszy mecz i tak słaby, jak jego najsłabszy - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Obrońca przyznał, że liczy na to, że selekcjoner zmieni swoją decyzję, ale zaakceptuje ewentualny brak powołań. Najbliższą okazję do gry w reprezentacji Polski będzie miał we wrześniu. Wtedy Polacy zmierzą się z Wyspami Owczymi (7 września) oraz Albanią (10 września).