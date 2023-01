Absurdalne argumenty Piechniczka i Engela. Zatrzymali się w czasie

Zobacz wideo Dariusz Szpakowski o polskiej piłce. "Skończmy z tym polskim piekiełkiem"

Wypowiedzi Cezarego Kuleszy, w których jasno wskazuje oraz wymienia polskich kandydatów na nowego selekcjonera reprezentacji Polski, pozwalają nam sądzić, że to jedynie zasłona dymna, a jego wybór będzie zupełnie inny i to zagraniczny szkoleniowiec obejmie stanowisko po Czesławie Michniewiczu. Tak wynika z informacji dziennikarzy Sport.pl - Jakuba Seweryna i Dominika Wardzichowskiego.

REKLAMA

Dyskusja o nowym selekcjonerze ma jednak błędne początkowe założenie. Rozpoczyna się od polaryzacji na dwa obozy – zwolenników zatrudnienia Polaka oraz tych, którzy woleliby obcokrajowca. Można odnieść wrażenie, że eksperci, najczęściej byli trenerzy czy piłkarze, najpierw upatrują kandydata, a dopiero potem dopasowują jego cechy do argumentacji i narracji. Rzeczywistość, być może utopijna, powinna wyglądać zupełnie inaczej.

Najpierw kryteria, potem kandydaci

Odpowiednim punktem wyjścia do tej dyskusji musi być ustalenie, jakie wymagania PZPN oraz piłkarzy powinien spełniać nowy selekcjoner. Wchodząc w buty Cezarego Kuleszy i przysłuchując się jego kryteriom, wysoko na tej liście trzeba postawić doświadczenie w roli selekcjonera oraz w prowadzeniu kadry narodowej na dużej imprezie. Po zagranicznych kandydaturach widać, że jest to wręcz podstawowa kwestia, gdyż każde z przewijających się nazwisk pracowało lub nadal pracuje w reprezentacji.

Kolejną istotną kwestią jest jego wizja gry oraz umiejętności interpersonalne. Celowo zestawiam oba te zagadnienia z uwagi na przypadek Michniewicza. Ostatni selekcjoner potrafił początkowo zaskarbić sobie sympatie wewnątrz grupy, ale jego defensywne podejście do gry, zwłaszcza na mundialu, ostatecznie negatywnie wpłynął na zawodników. Piotr Zieliński czy Robert Lewandowski dali temu wyraz po spotkaniu z Francją, domagając się bardziej odważnej gry.

Często przewija się również znaczenie bogatej kariery piłkarskiej, aby wzbudzać szacunek wśród zawodników, grających na co dzień w Europie, ale to czar, który działa na wyobraźnię tylko na początku, pomaga w łatwiejszym wejściu do szatni. Później szkoleniowiec musi się obronić trenerskim warsztatem. Często ta weryfikacja jest brutalna.

"Choroba selekcjonerska" i "syndrom oblężonej twierdzy" – to stałe elementy

Przestańmy popełniać te same błędy. Poprzednie dwie kadencje polskich selekcjonerów – Jerzego Brzęczka oraz Czesława Michniewicza – powinny nas oraz PZPN czegoś nauczyć. Podstawową lekcja to fakt, iż praca przy reprezentacji Polski to inna skala oczekiwań i presji, niż w jakimkolwiek klubie ekstraklasy, nawet Legii czy Lechu.

Człowiek na stanowisku selekcjonera biało-czerwonych spotyka się z nieznaną sobie do tej pory presją. Niestety widać to po każdym kolejnym rodzimym szkoleniowcu, którego dopada "choroba selekcjonerska" - najczęściej objawiająca się ona w fatalnej i negatywnej komunikacji medialnej, często zwanej syndromem oblężonej twierdzy.

Żeby nie cofać się do czasów Pawła Janasa czy Waldemara Fornalika, wystarczy wziąć pod uwagę ostatnie przykłady. Jerzy Brzęczek szybko poległ na tym polu, obrażając się na dziennikarzy. W ostatnich tygodniach pracy niepotrzebne nerwy i negatywne emocje wobec świata zewnętrznego zgubiły również Czesława Michniewicza.

Zestawiając te oczekiwania ze świeżą historią reprezentacji Polski zadziwiać może szczera chęć zamykania się w gronie polskich szkoleniowców, z tak dużą niechęcią do postaci z zewnątrz. Głównie ze strony byłych piłkarzy oraz trenerów, którzy rozważają wybór selekcjonera nie w kategoriach merytorycznych czy warsztatowych a narodowościowych. – Musi być Polak – grzmiał w "Super Expressie" Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji.

- Żaden trener zagraniczny nie poprowadzi kadry w taki sposób, aby spokojnie wprowadzać do tego zespołu młodych piłkarzy. Probierz ma doświadczenie ligowe, jest w PZPN, jest na miejscu – dodał w wywiadzie dla "Prawdy Futbolu".

Należałoby się zapytać: dlaczego tak się dzieje?

Nie każdy musi być Paulo Sousą

Paulo Sousa, który na koniec okazał się człowiekiem niegodnym zajmowanego stanowiska, znalazł dla kadry kilku nieoczywistych piłkarzy. To za jego kadencji zadebiutowali czy większe role odgrywali Kamiński, Zalewski, Kozłowski, Puchacz, Moder, Buksa czy Świderski. Portugalczyk nie bał się na nich postawić nawet na mistrzostwach Europy w meczu z Hiszpanią. To samo można powiedzieć o Leo Beenhakkerze.

Dalsze argumenty o doświadczeniu ligowym czy "byciu na miejscu", są bez znaczenia w kontekście pracy z kadrą narodową, która ma zupełnie inną specyfikę. One akurat dotyczyły Michała Probierza, który obecnie pracuje z młodzieżówką U-21, ale kandydatem Engela czy Antoniego Piechniczka jest również Jan Urban. W jego poparciu znów pojawiają się argumenty dostępności, gdyż jest bezrobotny, a nie tego, czy faktycznie pasuje do kryteriów nowego selekcjonera. W ostatnim czasie nawet nie imponował wynikami w piłce klubowej.

Antoni Piechniczek, który prowadził biało-czerwonych w latach 80., w tym na mistrzostwach świata w 1982 r., sugeruje, iż wydanie dużych pieniędzy na obcokrajowca będzie "drogą na skróty" i wyprowadzi tylko kasę z PZPN. Legendarny trener chyba zapomniał, jak sam pracował jako selekcjoner Tunezji czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

- Jestem zwolennikiem tego, żeby reprezentację Polski prowadził polski trener. Choćby dzięki komunikacji po polsku można łatwiej zmobilizować piłkarzy – mówił natomiast Włodzimierz Lubański, który kilka tygodni wcześniej komplementował kandydaturę i pracę Roberto Martineza, jeszcze przed jego angażem w reprezentacji Portugalii.

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że wszelkie argumenty byłych polskich piłkarzy i trenerów odnoszą się do rzeczywistości lat, w których pracowali przy reprezentacji. Nie chodzi o to, żeby deprecjonować osoby i ich sukcesy z dawnych lat, ale problem objawia się w tym, że ich perspektywa oraz ogląd świata piłki został w tamtym okresie. "Komunikacja w języku ojczystym" miała znaczenie dekady temu, a nie w czasach, gdy cała polska kadra gra za granicą i porozumiewa się w językach obcych.

Nierozsądne z perspektywy kadry jest poruszanie się w kategoriach Polak-zły, obcokrajowiec-dobry. Nowy selekcjoner powinien spełniać kryteria, które są potrzebne, by osiągnął sukces. Żaden ojczysty trener w tej chwili ich nie spełnia. Ten sam problem może oczywiście dotyczyć zagranicznego trenera, ale skreślanie kogoś z uwagi na narodowość, a nie kompetencje jest co najmniej nierozsądne.