Bublik wpadł w szał. Był jak opętany. "Straszny wstyd. Żenujące" [WIDEO]

Trwa właśnie tenisowy turniej ATP Open Sud de France w Montpellier. Kibice podczas środowych zmagań mieli co oglądać. Bardzo dużo działo się za sprawą Alexandra Bublika, który w 1/16 finału mierzył się z Francuzem Gregoirem Barrerem. Mecz nie potoczył się po myśli urodzonego w Rosji tenisisty, który nie potrafił opanować negatywnych emocji.

Wściekły Alexander Bublik zniszczył 3 rakiety tenisowe

Bublik przegrał to spotkanie 1:2 w setach (4:6,7:6, 6:7) i szybko odpadł z turnieju. Porażka ta była bardzo kosztowna, gdyż straci przez nią cenne punkty rankingowe, wywalczone rok temu, gdy okazał się w Montpellier najlepszy. Starcie z Barrerem nie układało się Bublikowi od samego początku, jednak fani prawdziwy pokaz złości mogli zaobserwować dopiero w końcówce. Tenisista z Kazachstanu niczym opętany zaczął uderzać kolejnymi rakietami tenisowymi o kort. Zniszczył tym sposobem aż trzy z nich. Kolejno wyciągał je z torby i bez końca wręcz uderzał o podłoże. Wszyscy byli w szoku.

Zachowanie Alexandra Bublika nie spodobało się internautom, którzy w krytycznych słowach oceniali atak szału sportowca. "Straszny wstyd", "Kolejny raz to powtórzę - ŻENUJĄCE zachowanie. Tysięcy dzieciaków nie stać na dodatkową rakietę, on niszczy trzy. Czas, aby Bublik poszedł na terapię, bo nie radzi sobie z agresją", "Nie rozumiem, dlaczego po takiej agresji sędzia pozwolił mu grać dalej..." - to tylko kilka z komentarzy na Twitterze potępiających zachowanie Kazacha.

Alexander Bublik od 2014 roku jest zawodowym tenisistą. W 2017 roku zadebiutował w Australian Open. Dotarł wówczas do 2. rundy, w której przegrał z Malikiem al-Dżazirim. W cyklu ATP Tour wygrał w jednym turnieju singlowym z siedmiu rozegranych finałów. W cyklu ATP Challenger Tour zwyciężył w sześciu turniejach.

W 2021 roku razem z Andriejem Gołubiewem awansował do pierwszego finału deblowego w zawodach gry podwójnej podczas French Open. Kazachowie przegrali w deblu z duetem Pierre-Hugues Herbert - Nicolas Mahut 6:4, 6:7(1), 4:6. Bublik Najwyżej sklasyfikowany był na 30. miejscu (21 lutego 2022) w rankingu singlowym oraz na 47. (8 listopada 2021) w deblu. Aktualnie zajmuje 50. miejsce w rankingu ATP.