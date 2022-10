UEFA zmieni Ligę Europy. Polacy będą narzekać?

Liga Narodów to europejskie rozgrywki pod egidą UEFA, których pierwszy sezon miał miejsce w 2018 r. Rywalizacja powstała przede wszystkim po to, by uatrakcyjnić kalendarz rozgrywek reprezentacji narodowych i do minimum ograniczyć liczbę meczów towarzyskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska rozmawia z gigantem. Hitowy mecz na horyzoncie

Przypomnijmy, Liga Narodów podzielona została na cztery dywizje: A, B, C i D. Trzy pierwsze dywizje podzielone są na cztery grupy, ostatnia posiada tylko dwie. Między dywizjami istnieje system awansów i spadków.

Magda Linette zaskoczyła swoim znaleziskiem w Rumunii. Słodki akcent z Polski

Zwycięzcy grup w dywizji A uczestniczyli w turnieju finałowym. Zwycięzcy pozostałych grup w niższych dywizjach wywalczali awans do wyższej. Analogicznie było z ostatnimi zespołami w grupach, które spadały do niższych rozgrywek.

Zmiany w Lidze Narodów

Od nowego sezonu zmienią się zasady awansów i spadków, o czym poinformował portal Interia.pl. Od tej pory reprezentacje będą grały jeszcze więcej meczów o stawkę. Zmiany na pewno nie ułatwią życia reprezentacji Polski.

Proponowane zmiany zostały skonsultowane w sobotę wieczorem przed losowaniem eliminacji Euro 2024. Najważniejsze osoby w UEFA wykorzystały fakt, że we Frankfurcie pojawili się najważniejsi przedstawiciele niemal wszystkich piłkarskich federacji w Europie. Niemal, bo w Niemczech zabrakło Rosjan.

Lewandowski na okładkach największych gazet. Wiadomo, o co chodzi. Mecz o wszystko

Proponowane zmiany zostały przyjęte z entuzjazmem. Na czym miałyby polegać? Otóż od nowego sezonu w turnieju finałowym Ligi Europy nie graliby zwycięzcy grup w dywizji A. Finaliści zostaliby wyłonieni na podstawie dwumeczu rozegranego między 1. i 2. zespołem w każdej z grup.

Zmiany dotoczyłyby też spadków. O ile ostatnie miejsce w grupie wciąż wiązałoby się z degradacją, o tyle niebezpieczeństwo czekać będzie też na zespoły z 3. miejsc. Te grałyby baraż o utrzymanie z 2. zespołem z niższej dywizji. Na przykład w ostatniej edycji Polacy, którzy zajęli 3. miejsce w grupie dywizji A, musieliby zagrać baraż o utrzymanie z Norwegią.

Kolejna edycja Ligi Narodów czeka nas w 2024 r.