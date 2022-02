Debiut 23-letniego Polaka. Zachwycił i od razu chce do kadry

Pięć lat - tyle musiał czekać Maciej Dąbrowski na debiut w barwach szkockiego Hibernian. Bramkarz wystąpił w meczu z Heart of Midlothian (0:0), w którym musiał się popisać kilkoma ważnymi interwencjami, dzięki czemu został uznany piłkarzem meczu. Dąbrowski trafił do zespołu czterokrotnego mistrza Szkocji latem 2017 roku z drużyn młodzieżowych Lecha Poznań i był do tej pory wypożyczany do klubów grających na niższych poziomach rozgrywkowych w Szkocji.

Maciej Dąbrowski chce zagrać w reprezentacji Polski. "Nieprzypadkowo takie nazwisko"

Maciej Dąbrowski podzielił się swoją historią na łamach "Przeglądu Sportowego". 23-latek nie ukrywał, że ma nadzieje na grę w reprezentacji Polski. - Marzę o tym, żeby być jednym z najlepszych bramkarzy na świecie, po prostu. Jestem na to gotowy i wiem, że nic mnie nie złamie. No i oczywiście chcę zagrać w reprezentacji Polski. Nieprzypadkowo mam na nazwisko Dąbrowski. Mam nadzieję, że kiedyś wyjdę na boisko w bluzie reprezentacji i usłyszę Mazurka Dąbrowskiego - powiedział.

Dąbrowski występował w drużynach młodzieżowych Lecha Poznań w latach 2013-2017. Bramkarz zdradził, dlaczego odszedł z drużyny Kolejorza. - Od dziecka byłem za Lechem i z bratem chodziłem do kotła kibicować. Marzyłem, że kiedyś zagram dla tego klubu, a w czasie gry w juniorach przeżyłem duże rozczarowanie. Trenerem pierwszego zespołu był Maciej Skorża, który zaczął zapraszać mnie na treningi. Usłyszałem plotkę, że mam zostać na stałe włączony do drużyny jako 17-latek. Niestety, po kilku przegranych meczach trener został zwolniony i temat przycichł - dodał bramkarz.

23-latek zdradził, jak się czuł po oficjalnym debiucie w barwach Hibernian. - Spełniłem swoje marzenie 1 lutego, zadebiutowałem w takim meczu. To zapamiętuje się do końca życia, ciężko harowałem na ten moment. To był najlepszy wieczór w moim życiu. Tyle razy już słyszałem w klubie, że zagram, tyle obietnic usłyszałem, tyle razy mnie rozczarowywano. Całe życie walczę. Mój ojciec zawsze powtarzał, że nigdy nie wolno się poddawać. Tyle razy, ile padniesz na deski, tyle razy masz wstać. Jak raz się poddasz, będziesz się poddawać już zawsze. Dlatego ja nigdy tego nie zrobię - skwitował Dąbrowski.