Ta licytacja może zmienić życie Miłoszka. Włączył się w nią Robert Lewandowski

Więcej sportowych treści przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

LINK DO LICYTACJI KOSZULKI ROBERTA LEWANDOWSKIEGO

- Miłosz dostał na gwiazdkę koszulkę reprezentacji Polski z autografem najlepszego piłkarza na świecie - Roberta Lewandowskiego. To najlepszy prezent, jaki mógł sobie wymarzyć! Pieniądze uzyskane z licytacji koszulki będą przeznaczone na ratowanie jego sprawności i dalszą rehabilitację. Jesteśmy wielkimi fanami Roberta i cieszymy się z tego prezentu jak dzieci - opowiadała mama Miłoszka w rozmowie ze Sport.pl.

Zobacz wideo Lewandowski obiecał wesprzeć mistrza olimpijskiego: Pojedziemy na bogato

Miłosz Roicki walczy o pełną sprawność. Wspierają go polscy sportowcy

Kasia i Adam to młoda para, która niedawno powitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Ich szczęście zostało niestety zakłócone przez niepokojącą diagnozę lekarzy. - Spojrzałam na Miłosza i właśnie wtedy to do mnie dotarło - mój synek nie ma wykształconego ani jednego paluszka w lewej rączce. - mówiła mama w rozmowie z eDziecko.pl, której historię możecie przeczytać tutaj.

Miłosz jest w tej chwili pod opieką kliniki w Hamburgu, gdzie jesteśmy już po pierwszych konsultacjach. Kolejne prawdopodobnie czekają nas jeszcze w tym roku. Podczas badań okazało się, że Miłoszek ma częściowo wykształcony jeden paliczek w miejscu kciuka. Niemieccy lekarze doradzili, aby poczekać i zobaczyć na paliczek się wzmocni i wykształci, aby podjąć jak najmniej inwazyjną metodę leczenia

- informuje mama Miłoszka i dodaje, że chłopiec jest pod ciągłą opieką rehabilitantów. Przez brak chwytu w lewej dłoni wkrada się asymetria kręgosłupa, jednak profesjonalna opieka rehabilitantów daje nadzieje na prawidłowy rozwój. Niestety, wiąże się to z dużymi kosztami.

Mama niepełnosprawnego synka: Lekarze zapewniali, że oczekują zdrowego dziecka Archiwum prywatne

Robert Lewandowski wspiera chorego Miłoszka. "Bardzo ciężko zdobyć tak niezwykły eksponat"

Rodzice Miłoszka robią wszystko, aby zapewnić dziecku lepsze dzieciństwo i życie, a przede wszystkim pełną sprawność. Do pomocy włączyło się już mnóstwo osób o wielkich sercach. W walkę o zdrowie Miłosza włączył się także piłkarz Bayernu Monachium Robert Lewandowski, który podarował chłopcu na Boże Narodzenie swój autograf na koszulce reprezentacji Polski.

Przed świętami Bożego Narodzenia dostaliśmy telefon od przyjaciół z zaproszeniem na spotkanie. Podczas rozmowy mówili, że mają dla Miłoszka pewną niespodziankę. Był okres świąteczny więc spodziewaliśmy się jakiegoś upominku. Jednak prezent przerósł nasze największe oczekiwania

- opowiada Kasia Grześkiewicz.

Robert Lewandowski podarował na licytację koszulkę. 'Człowiek z wielkim sercem. Cieszymy jak dzieci' Archiwum prywatne/K.Grześkiewicz

Robert Lewandowski o krok od kolejnego rekordu. Brakuje tylko jednego gola

Choć Lewy jest na co dzień tytanem pracy i ma sporo obowiązków zawodowych, to nie zapomina o tych, którzy potrzebują pomocy. Napastnik Bayernu Monachium ma talent nie tylko do strzelania hat-tricków, ale także chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych i przekazuje na licytację prywatne przedmioty, które osiągają krocie.

Pieniądze uzyskane z licytacji koszulki będą przeznaczone na ratowanie jego sprawności i rehabilitację. Jesteśmy wielkimi fanami Roberta. To człowiek z wielkim sercem. Cieszymy się jak dzieci. Jesteśmy bardzo wdzięczni, bo wiemy, że na pewno było bardzo ciężko zdobyć tak niezwykły eksponat. Chcemy z całego serca podziękować Robertowi za złożenie tego autografu na koszulce

- dodaje Kasia i zdradza, że w walkę o pełną sprawność Miłoszka włączył się także były mistrz świata UFC Jan Błachowicz, który nagrał dla chłopca specjalny filmik oraz podarował koszulkę z autografem. Z kolei bokser Artur Szpilka przekazał na licytację podpisane przez siebie rękawice. Swoją cegiełkę dołożył także Paweł Zagumny ofiarując koszulkę z własnoręcznym podpisem.

Robert Lewandowski podarował na licytację koszulkę. 'Człowiek z wielkim sercem. Cieszymy jak dzieci' Archiwum prywatne/K.Grześkiewicz

Robert Lewandowski podarował na licytację koszulkę. 'Człowiek z wielkim sercem. Cieszymy jak dzieci' Archiwum prywatne/K.Grześkiewicz

Robert Lewandowski podarował na licytację koszulkę. 'Człowiek z wielkim sercem. Cieszymy jak dzieci' Archiwum prywatne/K.Grześkiewicz

Każdy z nas, kto chciałby dołożyć cegiełkę od siebie może wpłacić na zbiórkę lub wystawić rzecz czy usługę na licytację. To właśnie wtedy niemożliwe, stanie się możliwe. Dołącz do grupy "Licytacje dla Miłoszka" na Facebooku, a na pewno znajdziesz tam coś, co Cię zainteresuje.

LINK DO LICYTACJI KOSZULKI ROBERTA LEWANDOWSKIEGO

Robert Lewandowski podarował na licytację koszulkę. 'Człowiek z wielkim sercem. Cieszymy jak dzieci' Archiwum prywatne/K.Grześkiewicz