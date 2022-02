Reprezentant Polski kontuzjowany. "Porusza się o kulach"

Tego starcia Derby County z Birmingham Kamil Jóźwiak nie będzie wspominał dobrze. W 41. minucie były pomocnik Lecha Poznań doznał kontuzji, co skutkowało tym, że przedwcześnie musiał opuścić boisko.

Kamil Jóźwiak kontuzjowany. Wygląda to dość poważnie

Niepokojące sygnały Jóźwiak wysyłał już wcześniej. W 37. minucie pokazywał, że coś zaczyna mu dolegać. Cztery minut później Wayne Rooney - menedżer Derby - postanowił o zmianie. W miejsce Jóźwiaka desygnował na boisko Festy’ego Ebosele.

Na razie nie wiadomo, jaka dokładnie kontuzja dolega 22-krotnemu reprezentantowi Polski. Niepokojące wieści przekazał na Twitterze we wtorek Dawid Dobrasz. - Kontuzja Kamila Jóźwiaka niestety wygląda na dość poważną. Piłkarz obecnie porusza się o kulach i dotarł właśnie do Poznania, gdzie będzie się leczył. Derby ma dzisiaj wydać komunikat, co dokładnie jest z jego zdrowiem — napisał dziennikarz "Głosu Wielkopolski".

W momencie, w którym Jóźwiak schodził z boiska, jego klub przegrywał 0:1. Później rywalizacja znacznie się rozwinęła. Birmingham po zmianie stron doprowadziło do wyniku 2:0. Wydawało się, że Derby County jest już bez szans. Luke Plange doszedł jednak do piłki w 87. minucie i strzelił gola kontaktowego. W 6. minucie doliczonego czasu gry bohaterem Derby został Krystian Bielik, który strzelając bramkę, doprowadził do remisu 2:2.

Kamil Jóźwiak w tym sezonie Championship zagrał w 17 meczach na 28 możliwych. W niespełna połowie znajdował się w podstawowej jedenastce (m.in. w meczu z Birmingham). Zaliczył jedną asystę. Łącznie na murawie spędził około 965 minut — informuje transfermarkt.pl. W tym samym miejscu czytamy, że wartość rynkowa 23-latka aktualnie wynosi 3,5 mln euro.