Spadek Polaków w rankingu FIFA! Lider wciąż ten sam

W listopadzie Polska najpierw ograła 4:1 półamatorów z Andory, by kilka dni później w fatalnym stylu przegrać na Narodowym. Drużyna Paulo Sousy spadła z 23. miejsca w rankingu FIFA na 27. lokatę. Bezpośrednio przed biało-czerwonymi są Japończycy, a tuż za nimi jest reprezentacja Maroka.

Liderem są Belgowie, którzy wyprzedzają Brazylię i Francję. Mistrzowie Europy Włosi zajmują szóste miejsce.

Ranking FIFA:

1. ( 1.) Belgia 1828 pkt

2. ( 2.) Brazylia 1826

3. ( 3.) Francja 1786

4. ( 5.) Anglia 1755

5. ( 6.) Argentyna 1750

6. ( 4.) Włochy 1740

7. ( 7.) Hiszpania 1704

8. ( 8.) Portugalia 1660

9. (10.) Dania 1654

10. (11.) Holandia 1653

...

27. (23) Polska 1530

Przypomnijmy: za kadencji Adama Nawałki Polacy byli kiedyś na piątym miejscu rankingu

Spadek w rankingu FIFA, to nie jedyny problem Polaków

Robert Lewandowski nie zagrał w meczu z Węgrami, bo wraz z Paulo Sousą uznali, że lepiej będzie, jeśli odpocznie. Portugalski szkoleniowiec postanowił dać wolne też Kamilowi Glikowi, zaś Piotr Zieliński wszedł dopiero w drugiej połowie. Zlekceważenie Węgrów skończyło się porażką 1:2 i faktem, że Polacy nie będą rozstawieni w losowaniu baraży do przyszłorocznych mistrzostw świata.

- Robert grał z Andorą, bo to był bardzo ważny mecz, ale już po dziesięciu minutach można było go zdjąć. To byłby numer. Tego jeszcze nikt nie wymyślił. Robert odpocząłby, bo mamy mecz z Węgrami i gra pierwszą połowę. Dziwi mnie to, że Robertowi pasowało, by nie grać, szczególnie, że najbliżsi rywale Bayernu to: Augsburg, Dynamo Kijów i Arminia Bielefeld. Mógłby również w tych spotkaniach nie grać. To są mecze, jak Polska - Andora, Polska - San Marino, kompletnie bez znaczenia - powiedział Zbigniew Boniek.