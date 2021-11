Boniek komentuje absencję Lewandowskiego. "Tego jeszcze nikt nie wymyślił"

Robert Lewandowski nie zagrał w meczu Polski z Węgrami, bo taka była decyzja Paulo Sousy. Portugalski szkoleniowiec postanowił dać wolne najlepszemu piłkarzowi. Na portugalskiego trenera po tej decyzji spadła fala krytyki. Tym bardziej że biało-czerwoni przegrali z Węgrami 1:2 i nie będą rozstawieni w losowaniu baraży do przyszłorocznych mistrzostw świata.

REKLAMA

Zobacz wideo

Zwolnienie Paulo Sousy kosztowałoby PZPN majątek. Ujawniono kwotę

"Tego jeszcze nikt nie wymyślił"

Do nieobecności Lewandowskiego w meczu z Węgrami odniósł się również Zbigniew Boniek, który był gościem programu "Foot Truck".

- Robert grał z Andorą, bo to był bardzo ważny mecz, ale już po dziesięciu minutach można było go zdjąć. To byłby numer. Tego jeszcze nikt nie wymyślił. Robert odpocząłby, bo mamy mecz z Węgrami i gra pierwszą połowę. Dziwi mnie to, że Robertowi pasowało, by nie grać, szczególnie, że najbliżsi rywale Bayernu to: Augsburg, Dynamo Kijów i Arminia Bielefeld. Mógłby również w tych spotkaniach nie grać. To są mecze, jak Polska - Andora, Polska - San Marino, kompletnie bez znaczenia - powiedział były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Więcej o sporcie przeczytasz także na Gazeta.pl

Boniek przyznał, że gdyby jeszcze był prezesem PZPN-u, to zaprosiłby Paulo Sousę i Roberta Lewandowskiego na rozmowę.

- Jakby mi Paulo powiedział, jaka jest sytuacja, to bym wziął jego i Roberta i powiedziałbym, że jest to sytuacja trudna do zaakceptowania. Jeżeli Robert chce wyjść na Andorę, to wychodzi, ale musi być gotowy na Węgry, bo właśnie z Węgrami możemy zapewnić sobie to, aby pierwszy mecz w barażach grać u siebie - dodał Zbigniew Boniek.

Lewandowski przerywa milczenie. Wydał oświadczenie po klęsce z Węgrami

Robert Lewandowski w środę wydał specjalne oświadczenie do ostatnich wydarzeń wokół reprezentacji Polski. - Sygnalizowałem, że grając tak dużo spotkań i znając swój organizm, mogę nie być w optymalnej dyspozycji w obu meczach - pisze napastnik. Jego oświadczenie spotkało się z olbrzymią krytyką dziennikarzy. - "PRowy potworek, z którego nic nie wynika i który na kilometr pachnie sztucznością". "To wręcz uwłacza całej naszej drużynie", "Żenada" - to komentarze niektórych z nich.

Lewandowski trzeci. Zaskakujące wyniki głosowania na najlepszego piłkarza świata

- Lewandowski strzelił spektakularnego samobója. Wygrawerował rysę na wizerunku - to z kolei tytuł komentarza napisanego przez Łukasza Godlewskiego i Dawida Szymczaka ze sport.pl.