Reprezentant Polski wyeliminowany z półfinału baraży o MŚ 2022!

Nie tak to miało wyglądać. Reprezentacja Polski rozgrywa właśnie swoje ostatnie spotkanie w eliminacjach mistrzostw świata w Katarze. Do przerwy drużyna prowadzona przez Paulo Sousę przegrywa na Stadionie Narodowym z Węgrami 0:1. Jedyną bramkę w pierwszej połowie zdobył Andreas Schafer.

Pomimo tego, że reprezentacja Polski zapewniła sobie awans do baraży już w piątkowym meczu z Andorą (4:1), to nadal ma o co walczyć. W pojedynku z Węgrami Polacy starają się wywalczyć rozstawienie w marcowych barażach. Niestety jak do tej pory wychodzi to bardzo słabo i nasza kadra skomplikowała sobie sytuację.

Na dodatek wiadomo już, że w barażach zabraknie jednego z filarów naszej drużyny narodowej - Mateusza Klicha. Pomocnik grający na co dzień w Leeds United bardzo ostro sfaulował jednego z przeciwników w 42. minucie spotkania i został ukarany za to żółtą kartką. Oznacza to, że w pierwszym marcowym meczu będzie musiał pauzować.

Klich może mówić jednak przy okazji o sporym szczęściu. Faul, za który został ukarany żółtą kartką, mógł mieć większe konsekwencje. Według między innymi byłego reprezentanta Polski Kamila Kosowskiego to zachowanie zasługiwało nawet na czerwoną kartkę. Ta natomiast mogłaby wykluczyć Polaka z więcej niż jednego spotkania