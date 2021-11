Alarm w reprezentacji Węgier przed meczem z Polską. Dramat

W poniedziałek reprezentacja Polski rozegra ostatni mecz w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Podopieczni Paulo Sousy zmierzą się z Węgrami. Polacy zapewnili już sobie awans do baraży, jednak sprawą otwartą pozostaje to, czy nasza kadra będzie w nich rozstawiona. Najprawdopodobniej aby osiągnąć ten cel Polakom wystarczy remis. O to nie będzie jednak łatwo, bo Polacy przystąpią do tego meczu osłabieni brakiem m.in. Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika, którzy dostali wolne.

Mimo tego Polacy nadal mogą być uważani za faworytów tego spotkania, a to przez absencje w zespole węgierskim, których nie brakuje. W przypadku naszych poniedziałkowych rywali można wręcz mówić o klątwie. Najpierw okazało się, że z Polską nie zagra Peter Gulacsi, czyli podstawowy bramkarz węgierskiej kadry i RB Lipsk. Na zgrupowanie nie przyjechał także jego kolega i podstawowy stoper Willi Orban. Następnie z kadry wypadli kapitalnie spisujący się w amerykańskim Sporting Kansas City lewoskrzydłowy Daniel Salloi, a także lider środka pola, Laszlo Kleinheisler z NK Osijek. Listę kontuzjowanych kończył Bendeguz Bolla – obrońca Grasshoppers Zurych też nie dojechał na zgrupowanie.

I jakby tego wszystkiego było mało, tuż przed meczem z Polską z kadry wypadł ostatni gwiazdor z węgierskiej trójcy w RB Lipsk – Dominik Szoboszlai. "Dominik Szoboszlai nie może grać z Polską. Po niedzielnym treningu poczuł ból mięśnia uda, który nie ustąpił do dzisiejszego popołudnia, więc wraca do Lipska, aby jak najszybciej rozpocząć dalsze leczenie" – czytamy na oficjalnym koncie węgierskiej federacji na Twitterze.

Węgrzy zagrają więc z Polską w składzie na wpół rezerwowym. W drużynie naszych niedzielnych rywali zabraknie kluczowego piłkarza w każdej formacji. Spotkanie rozpocznie się o 20:45. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Gdzie i o której oglądać Polska - Węgry?