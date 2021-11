Oficjalnie: Jest skład na Polska - Węgry! Sousa zaszalał

Już za kilka chwil reprezentacja Polski rozpocznie ostatni mecz w eliminacjach mistrzostw świata, które za rok odbędą się w Katarze. Na Stadionie Narodowym w Warszawie zespół Paulo Sousy podejmie Węgrów.

Chociaż nasza kadra ma już zapewnione miejsce w barażach, to poniedziałkowe spotkanie nie jest meczem o nic. Wygrana w Warszawie zapewni reprezentacji Polski rozstawienie w barażach. Jeśli zaś w poniedziałek stracimy punkty, to będziemy musieli oczekiwać na zakończenie rywalizacji w pozostałych grupach.

Już w piątek wiedzieliśmy, że przeciwko Węgrom nie zagra Grzegorz Krychowiak, który w meczu z Andorą zobaczył kolejną żółtą kartkę, co wykluczyło go z poniedziałkowego spotkania. Ale na tym zmiany się nie kończą. W niedzielę Sousa poinformował, że z Węgrami nie zagrają też Robert Lewandowski i Kamil Glik. Obaj zawodnicy, choć zostali na zgrupowaniu, to w poniedziałek zasiądą tylko na trybunach.

Znamy skład Polaków na mecz z Węgrami

Zgodnie z zapowiedzią z konferencji prasowej Sousa dokonał kilku innych zmian w składzie. W porównaniu do meczu z Andorą przeprowadził ich łącznie aż dziewięć! Z podstawowej jedenastki z piątkowego spotkania ostali się jedynie Wojciech Szczęsny i Mateusz Klich.

W poniedziałek trójkę stoperów tworzyć będą Tomasz Kędziora, Paweł Dawidowicz i Jan Bednarek. Na wahadłach zagrają Tymoteusz Puchacz (lewe) oraz debiutujący w podstawowej jedenastce reprezentacji Polski Matty Cash (prawe). W środku pola zagrają Karol Linetty, Jakub Moder i Mateusz Klich, a parę napastników stworzą Krzysztof Piątek oraz Karol Świderski.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Węgrami: Szczęsny - Kędziora, Dawidowicz, Bednarek - Cash, Linetty, Moder, Klich, Puchacz - Świderski, Piątek.

Skład reprezentacji Węgier: Denes Dibusz - Attila Szalai, Adam Lang, Attila Fiola - Loic Nego, Adam Nagy, Andras Schafer, Zsolt Nagy - Kevin Varga, Szabolcs Schon - Adam Szalai.

Początek meczu Polska - Węgry o 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej.