Tomaszewski grzmi: "Sousa dyskryminuje pracodawcę". I ostrzega go przed Cashem

Reprezentacja Polski ma przed sobą dwa kluczowe mecze w el. MŚ w Katarze. Kadra prowadzona przez Paulo Sousę zagra najpierw z Andorą (12 listopada), a na zakończenie eliminacji zmierzy się z Węgrami (15 listopada). Wyjątkowo zgrupowanie odbywa się nie w Polsce, a w hiszpańskiej Gironie, na co nalegał sam Paulo Sousa. Poza najbliższymi spotkaniami biało-czerwonych jedną z omawianych kwestii na konferencjach prasowych był poziom szkolenia.

Jan Tomaszewski kontruje Paulo Sousę po krytyce szkolenia. "Dyskryminacja pracodawcy"

Jan Tomaszewski rozmawiał z TVP Sport przed najbliższym spotkaniem reprezentacji Polski z Andorą. Były reprezentant biało-czerwonych skorzystał z okazji, żeby skrytykować Paulo Sousę za jego słowa o polskim szkoleniu. "Jestem zdziwiony, że Sousa tak otwarcie krytykuje i dyskryminuje swojego pracodawcę. Moim zdaniem szkolenie w Polsce stoi na bardzo wysokim poziomie. Talentów nam nie brakuje, problem pojawia się dopiero po przejściu do dorosłej piłki. Przy obcokrajowcach wątpliwej klasy ciężko się uczyć i rozwijać" - powiedział.

Paulo Sousa wypowiedział się na temat szkolenia w miniony poniedziałek, podczas pierwszego dnia zgrupowania reprezentacji Polski. "Polacy po wyjeździe do mocniejszych lig zazwyczaj mają problemy z grą. Potrzebują sporo czasu, żeby się przyzwyczaić do wymagań i zaadaptować. Rzadko od razu wskakują do pierwszego składu. Polski futbol potrzebuje reformy szkolenia. Wielkiej reformy, reformy strukturalnej. Dopiero później będzie można grać na najwyższym poziomie i myśleć o zdobywaniu tytułów. Powinniśmy zmienić mentalność. Nie myśleć o wynikach, ale zastanowić się, jak je osiągnąć" - mówił Sousa. W podobnym tonie wypowiadał się Robert Lewandowski.

Tomaszewski zwrócił też uwagę na podejście Paulo Sousy do Matty'ego Casha. Jego zdaniem może to mieć negatywny skutek na cały zespół. "Widać, że Sousa zakochał się w Cashu i ma do tego prawo. Jeśli jednak go wystawi w podstawowym składzie w piątek, to musi zdawać sobie sprawę, że ryzykuje atmosferą w kadrze. Przecież do reprezentacji Polski nie dołączył Cristiano Ronaldo, któremu z urzędu należy się miejsce w podstawowym składzie" - dodał Tomaszewski.