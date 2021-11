Ujawniono treść rozmowy Lewandowski - Guardiola. I wszystko jasne

- Czy mogę dostać autograf? - zaśmiał się Pep Guardiola. To już był koniec deszczowego treningu pod Gironą, gdzie do meczu z Andorą przygotowuje się reprezentacja Polski. Robert Lewandowski był bardzo zaskoczony, kogo tam spotkał. A media od razu zaczęły spekulować, że to może być nieprzypadkowe spotkanie. Że zostało zaaranżowane, a Guardiola pojawił się w Katalonii, by namawiać kapitana reprezentacji Polski na transfer do Manchesteru City.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulo Sousa o krok za poprzednimi selekcjonerami kadry. Oto liczby Portugalczyka

"Oszukany". Polski klub jest na skraju upadku, a do akcji wkracza Artur Boruc

Ale chyba nic z tych rzeczy. - Co ty tutaj robisz? - zapytał zaskoczony Lewandowski. - Mój brat pracuje tutaj. Przyszedłem go zobaczyć i powiedział mi, że Polska tutaj jest - wyjaśnił Guardiola i po chwili zapytał Lewandowskiego, co słychać u jego żony Ani oraz ich córek Klary i Laury. - Wszystko dobrze. Idealnie. Rosną szybko. Rewalacja - odparł Lewandowski. - Pozdrów Anię ode mnie - zakończył Guardiola i jeszcze raz serdecznie wyściskał się z kapitanem reprezentacji Polski, z którym pracował w Bayernie w latach 2013-2016.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl