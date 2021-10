Dramat reprezentacji Polski. Ekipa Mariusza Rumaka zaprzepaściła szanse na awans

To było decydujące w kontekście awansu starcie młodzieżowej kadry reprezentacji Polski. Zespół prowadzony przez Mariusza Rumaka zremisował z Ukrainą 2:2, przez co nie awansował do kolejnej rundy eliminacji ME.

3 Fot. Mieczysław Michalak / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl