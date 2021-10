Arsene Wenger wraca na ławkę! Francuz podpisał nietypowy kontrakt

- Znakomity międzynarodowy trener Arsene Wenger podpisał kontrakt, by poprowadzić gwiazdy Al-Hilal i Al-Nasr przeciwko Paris Saint-Germain w meczu towarzyskim w Rijadzie - powiedział przewodniczący Generalnego Urzędu ds. Rozrywki w Arabii Saudyjskiej, Turki al-Sheikh.

PSG ma wziąć udział w styczniu 2022 roku w towarzyskim meczu w Arabii Saudyjskiej w Rijadzie, gdzie w zespole gospodarzy zagrają najlepsi zawodnicy z klubów Al-Hilal i Al-Nassr, dwóch największych klubów piłkarskich z tamtego regionu. Dla PSG będzie to już szósta wizyta w Katarze. Poprzednia odbyła się w styczniu 2019 roku. Francuski klub od czerwca 2011 roku jest w rękach Funduszu Qatar Sports Investments.

Arsene Wenger to były francuski trener i piłkarz. Ostatnio był szkoleniowcem Arsenalu (od 1996 do 2018 roku). Od 2019 roku Francuz pełni ważną rolę w organizacji FIFA, gdzie jako dyrektor odpowiada za globalny rozwój piłki nożnej. Jednym z jego ostatnich pomysłów organizacji jest zmiana koncepcji w zakresie mistrzostw świata, które obecnie odbywają się co cztery lata. Docelowo miałyby one być rozgrywane co 24 miesiące.

Zamiarem Arsene'a Wengera jest doprowadzenie do sytuacji, w której wielkie imprezy z udziałem reprezentacji będą się odbywać każdego roku. W zamian za to skrócona zostałaby lista meczów kwalifikacyjnych, co nie skutkowałoby nadmiernym przeciążeniem harmonogramów meczowych.

- Podstawą mojego pomysłu jest coroczny podział na grupy eliminacyjne, po którym na koniec sezonu byłby rozgrywany wielki turniej - raz kontynentalny, a raz światowy. Z wyjątkiem dwóch okienek na mecze reprezentacji, piłkarze zostawaliby w klubach niemal przez cały rok - powiedział Wenger na łamach "L'Equipe".

I dodał: - W kalendarzu musi być mniej zamieszania. Dlatego też nasz sposób mógłby ograniczyć liczbę podróży piłkarzy, a takie dodatkowe turnieje co dwa lata nie sprawiłyby, że meczów byłoby więcej. Ci, którzy zajdą najdalej w turniejach, dostaną obowiązkowy urlop na 25 dni.