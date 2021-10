Kataklizm spadł na reprezentację Albanii przed meczem z Polską. Same kłopoty

Polska gra we wtorek mecz o życie w el. MŚ w Katarze. Nasza sytuacja w grupie jest dość klarowna, bo porażka de facto eliminuje nas z walki o baraże już w październiku. Z kolei zwycięstwo oznacza niemal prostą drogę do gry w kolejnej rundzie eliminacji. Mecz jest też niezwykle ważny dla Albańczyków, bo spotkanie urosło do rangi meczu o wszystko.

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny kandydat do zastąpienia Wojciecha Szczęsnego. "Sprawdźcie mnie za 5 lat"

Już wcześniej było wiadomo, że w meczu z Polską nie zagrają Berat Djimsiti, który złamał rękę i musiał przejść operację, Bekim Balaj, znany z występów w polskiej ekstraklasie, a także Endri Cekici, który jest wykluczony przez żółte kartki.

Tak Engel pamięta piłkarzy kadry. "Jak trzeba było bić się na pięści, to się biliśmy"

Poważne osłabienie reprezentacji Albanii przed meczem z Polską!

Tymczasem już we wtorek okazało się, że to nie koniec poważnych osłabień reprezentacji Albanii. Jak informuje portal meczyki.pl, oprócz Cikallesiego, który strzelił bramkę w meczu wygranym przez Polskę 4:1, z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa wykluczony został także Klaus Gjasula.

To poważne osłabienie reprezentacji Albanii. Gjausila, grający w niemieckim SV Darmstadt, zagrał w pięciu spotkaniach eliminacyjnych z siedmiu - w pozostałych dwóch pauzował z powodu nadmiaru żółtych kartek.

Przestroga przed meczem z Albanią. "Nawet zwycięstwo może nam nie dać awansu"

Początek meczu w Tiranie już o 20:45. Relacja live ze spotkania Albania - Polska na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

W tej chwili tabela wygląda następująco (wszystkie ekipy mają po siedem meczów):