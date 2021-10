O której mecz Polska - San Marino? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Reprezentacja Polski ma za sobą sześć spotkań w el. MŚ w Katarze. Kadra prowadzona przez Paulo Sousę zajmuje trzecie miejsce w grupie I z 11 punktami i traci punkt do drugiej Albanii. Biało-czerwoni wciąż zachowują matematyczne szanse na wygranie grupy w eliminacjach. Mecz z San Marino będzie też ostatnim występem Łukasza Fabiańskiego dla biało-czerwonych.

REKLAMA

Zobacz wideo "Prawdziwą wartość Łukasza Fabiańskiego poznamy, jak zabraknie go w polskiej bramce"

Eliminacje MŚ 2022. Szczęsny i Szymański nie zagrają z San Marino, Lewandowski może zbliżyć się do rekordu

Paulo Sousa wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej wraz z Łukaszem Fabiańskim. Selekcjoner biało-czerwonych przekazał dziennikarzom, że w meczu z San Marino nie zagra Wojciech Szczęsny oraz Damian Szymański. "Wszyscy inni mają szansę na to, aby wystąpić i możliwe, że zagrają ci, którzy do tej pory występowali nieco mniej. Chcemy włączać graczy do naszej dynamiki i całej grupy" - powiedział Portugalczyk.

Od początku 2021 roku Robert Lewandowski we wszystkich rozgrywkach w klubie i reprezentacji strzelił już 50 goli. Do tej pory najlepszy pod tym względem był dla niego rok 2019, kiedy to miał na swoim koncie 54 trafienia. Kapitan biało-czerwonych tym samym będzie miał okazję, aby w najbliższym spotkaniu zbliżyć się do tego wyniku. Lewandowski do końca 2021 roku może rozegrać maksymalnie 19 spotkań. Napastnik na listę strzelców wpisywał się jak dotąd średnio co 71 minut. Jeśli Lewandowski utrzymałby tą średnią, to na koniec tego roku miałby na koncie 24 bramki więcej, czyli łącznie aż 74.

Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - San Marino?

Mecz reprezentacji Polski z San Marino odbędzie się w sobotę 9 października o godzinie 20:45 na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w TVP 1, TVP Sport, Polsacie Sport Premium 1, na stronach internetowych polsatboxgo.pl i sport.tvp.pl oraz w aplikacjach mobilnych Polsat Box Go i TVP Sport. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.