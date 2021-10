Lewandowski o krok od kosmicznego rekordu. Może go pobić już z San Marino

Od początku 2021 roku Robert Lewandowski we wszystkich rozgrywkach w klubie i reprezentacji strzelił już 50 goli. Do tej pory najlepszy pod tym względem był dla niego rok 2019, kiedy to miał na swoim koncie 54 trafienia. Wiele wskazuje na to, że już niebawem kapitan polskiej kadry przekroczy tę barierę.

4 Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl