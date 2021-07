Piechniczek wskazuje idealnego selekcjonera dla reprezentacji Polski. "Spełnia wszystkie wymogi"

Reprezentacja Polski zaprezentowała się bardzo słabo i nawet nie wyszła z grupy na Euro 2020. To kolejna w XXI wieku kompromitacja naszej kadry na wielkim turnieju. Polacy zdobyli w trzech spotkaniach zaledwie jeden punkt - remisując 1:1 z Hiszpanią w Sewilli. W związku ze słabym występem na mistrzostwach Europy na reprezentację spadła ogromna fala krytyki. Pojawiło się sporo głosów domagających się zwolnienia selekcjonera Paulo Sousy. Zbigniew Boniek odrzucił jednak taką możliwość i Portugalczyk w najbliższym czasie pozostanie na stanowisku.

REKLAMA

Zobacz wideo To jest geneza porażki Polski na Euro 2020

Antoni Piechniczek ma swojego kandydata na następcę Sousy. "Jego wejście do reprezentacji byłoby łatwiejsze"

Jednym z głównych orędowników pomysłu zwolnienia Paulo Sousy jest Antoni Piechniczek. Były selekcjoner otwarcie przyznaje także, że był zwolennikiem poprzedniego selekcjonera Jerzego Brzęczka. - Byłem za Brzęczkiem cały czas. Nie mam nic przeciwko Portugalczykowi. Potrafi się znaleźć. Dobrze wygląda, dobrze mówi, z nikim nie zadziera, to jest ważne. Nie mam zamiaru tu drwić. Zasada powinna być taka: niech robi, co chce, byle były sukcesy - stwierdził 79-letni szkoleniowiec w rozmowie z portalem polsatsport.pl.

Media donoszą o możliwych następcach Paulo Sousy. Mocne zagraniczne nazwisko

Piechniczek przyznał także, że jest zdecydowanym zwolennikiem polskich szkoleniowców na stanowisku selekcjonera reprezentacji. - Protestuję przeciwko nazywaniu Polaków nieudacznikami, pracownikami drugiej kategorii, ludźmi niezdolnymi. Moim zdaniem sięganie na siłę po obcokrajowców jest wynikiem jakichś kompleksów. Największe sukcesy w polskiej piłce odnosiliśmy pod wodzą polskich trenerów. Nie chodzi tylko o Górskiego, Gmocha czy mnie. Ale także o ostatni czas i ćwierćfinał Euro za Nawałki w 2016. - przyznał były selekcjoner.

Kosmos! Dwa tygodnie po Euro 2020, a UEFA wciąż wspomina Lewandowskiego [WIDEO]

Antoni Piechniczek wskazał także kto według niego byłby najlepszym kandydatem do zastąpienia Paulo Sousy. - Moim zdaniem powinniśmy wrócić do Nawałki. On spełnia wszystkie wymogi, zawodnicy znają go, a on zna ich. Jego wejście do reprezentacji byłoby łatwiejsze niż Sousy - podsumował 79-latek.