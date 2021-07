Media donoszą o możliwych następcach Paulo Sousy. Mocne zagraniczne nazwisko

Reprezentacja Polski rozczarowała na minionych mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni zajęli ostatnie miejsce w grupie E z jednym punktem. Kadra prowadzona przez Paulo Sousę zremisowała 1:1 z Hiszpanią oraz przegrała ze Słowacją (1:2) i Szwecją (2:3). Portugalski szkoleniowiec pozostanie na swoim stanowisku niezależnie od wyniku w wyborach PZPN, w których jest dwóch kandydatów do zastąpienia Zbigniewa Bońka. Jednym z nich jest Marek Koźmiński, a drugim Cezary Kulesza.

REKLAMA

Zobacz wideo Kandydat na prezesa PZPN: Sousa powinien dalej pracować z kadrą

Media zdradzają nazwisko piłkarza podejrzanego o pedofilię. Legenda

Giełda nazwisk ruszyła. Kto może ewentualnie zastąpić Sousę na stanowisko selekcjonera Polski?

Pomimo tego, że Sousa poprowadzi reprezentację w najbliższych meczach eliminacji MŚ, to portal sport.tvp.pl poinformował o trenerze, który może go zastąpić w niedalekiej przyszłości. Jest nim Stanisław Czerczesow, który jest doskonale znany polskim kibicom. Przez ostatnie lata prowadził Rosję, ale po nieudanym udziale z nią na Euro 2020, gdzie odpadła już po fazie grupowej, były szkoleniowiec Legii Warszawa został zwolniony. Czerczesow w 2018 roku dotarł z Rosją do ćwierćfinału mundialu rozgrywanego w swoim kraju.

"Można usłyszeć, że dla 57-latka możliwość pracy z biało–czerwonymi byłaby atrakcyjną opcją. Rosjanin zarabiał w swoim kraju ponad dwa miliony euro rocznie. To wpłynęło na majątek szkoleniowca. Słyszymy, że pieniądze nie będą liczyły się w momencie, w którym Czerczesow będzie wybierał swoje kolejne wyzwanie. Praca z Polakami mogłaby być ciekawa dla trenera pod względem ambicji" - czytamy na łamach portalu.

Jak sugeruje sport.tvp.pl oprócz Czerczesowa pojawiają się również inne nazwiska w kontekście pracy z reprezentacją Polski. Chodzi o polskich szkoleniowców - Piotra Stokowca, Marka Papszuna czy też Czesława Michniewicza.

Paulo Sousa rozpoczyna podróż po Polsce. Ma obejrzeć kilka spotkań w najbliższych dniach

Według informacji portalu sportowefakty.wp.pl Paulo Sousa na inaugurację nowego sezonu ekstraklasy pojawi się w Poznaniu i Warszawie. W sobotę 23 lipca Lech Poznań podejmie Radomiaka Radom, natomiast w niedzielę 24 lipca Legia zagra z Wisłą Płock. Portugalczyk pojawi się w przyszłym tygodniu w Opalenicy na zgrupowaniu Talent Pro, który koordynuje Bartłomiej Zalewski. Obóz rozpocznie się w sobotę 17 lipca i potrwa tydzień. Wcześniej, bo w środę 21 lipca Portugalczyk będzie obecny na meczu LEgii Warszawa z Florą Tallinn w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Dzień później zawitać ma do Szczecina, gdzie Pogoń zmierzy się u siebie z chorwackim NK Osijek w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.

Media: PSG chce przeprowadzić hitowy transfer! "Marzenie dyrektora"

Reprezentacja Polski wróci do walki w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze na początku września. Biało-czerwoni zagrają 2 września z Albanią, a później zmierzą się z San Marino (5 września) oraz Anglią (8 września). Obecnie Polacy zajmują czwarte miejsce w tabeli grupy I z czterema punktami.