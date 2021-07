Kosmos! Dwa tygodnie po Euro 2020, a UEFA wciąż wspomina Lewandowskiego [WIDEO]

Euro 2020 zakończyło się niewiele ponad tydzień temu. Mistrzami Europy zostali Włosi, którzy po niezwykle dramatycznym finale i serii rzutów karnych pokonali Anglików. Reprezentacja Polski natomiast po raz kolejny w XXI się skompromitowała i zajęła ostatnie miejsce w grupie z zaledwie jednym punktem na koncie. Polacy zremisowali spotkanie z Hiszpanią (1:1) i ponieśli dwie porażki: ze Słowacją (1:2) i Szwecją (2:3).

REKLAMA

Zobacz wideo To jest geneza porażki Polski na Euro 2020

Przepiękne trafienie Lewandowskiego docenione przez UEFĘ. Jeden z najważniejszych momentów Euro 2020

Ciężko wyróżnić jakichkolwiek zawodników reprezentacji Polski, którzy nie zawiedli na Euro 2020. Jednym z takich zawodników zdecydowanie jest Robert Lewandowski, który rozegrał bardzo dobre spotkania z Hiszpanią i Szwecją, w których zdobył w sumie trzy bramki. Niestety zawiódł w tym najważniejszym pierwszym spotkaniu ze Słowacją, w którym był całkowicie niewidoczny.

Jerzy Dudek grzmi po Euro 2020. "To działo się w biały dzień. Absolutne zaprzeczenie"

Trzeba jednak docenić starania kapitana reprezentacji Polski, który uchronił drużynę przed jeszcze większą kompromitacją, co najlepiej było widać w spotkaniu ze Szwecją. Lewandowski popisał się w tym spotkaniu dwiema bramkami, które do końca dawały Polakom nadzieje na awans. Szczególnie pierwsza bramka była niezwykłej urody co doceniła UEFA. Od kilku dni oficjalny profil Euro 2020 na Twitterze przypomina najważniejsze wydarzenie z turnieju. W poniedziałek wyróżnione zostało właśnie kosmiczne trafienie Roberta Lewandowskiego z ostatniego spotkania.

Bonucci zadrwił z angielskich kibiców. Odpowiedź na przyśpiewki podczas finału Euro

Przy tej bramce trzeba docenić także świetne podanie Piotra Zielińskiego, które pozwoliło Lewandowskiemu ruszyć na bramkę. Pomocnik Napoli przejął piłkę odebraną od rywali i zagrał ją na wolne pole do kapitana. Ten pobiegł w kierunku bramki i przy kryciu przez dwóch rywali udało mu się oddać piękny strzał, którym pokonał Robina Olsena.