Kolejna kontuzja w reprezentacji Polski! "Zła informacja"

O szczegółach poinformował nasz wysłannik Dawid Szymczak. "Grają 10 na 10. I zespół: Fabiański - Bereszyński, Helik, Bednarek, Płacheta - Krychowiak, Linetty - Jóźwiak, Kownacki, Lewandowski. II zespół: Szczęsny - Kędziora, Glik, Piątkowski, Puchacz - Moder, Klich - Frankowski, Świderski - Świerczok. I zespół trójką w obronie, II czwórką" - napisał dziennikarz Sport.pl na Twitterze.

"Po pierwszej połowie 0:0, bez celnego strzału na bramkę, niecelnych bodaj też nie było, Moder ewidentnie w środku, Jóźwiak robi wiatr, Paulo Sousa cały czas chcę grać szybciej i odważniej. Krzyczał: "Brawo Kownaś" - poinformował Dawid Szymczak w kolejnym wpisie.

- Sześć treningów za piłkarzami Paulo Sousy. Selekcjoner na żadnym z tych treningów nie mógł liczyć na wszystkich piłkarzy. To dlatego, że niektórzy przyjechali tutaj z delikatnymi urazami, jak chociażby Arkadiusz Milik, który ma kontuzję łąkotki. Poza tym kontuzje Pawła Dawidowicza i Macieja Rybusa sprawiają, że są cały czas poza głównym treningiem i ćwiczą z fizjoterapeutami" - informował nasz dziennikarz. Co więcej, kilka dni wolnego dostał Piotr Zieliński, który pojechał na Śląsk do żony, która spodziewa się narodzin pierwszego dziecka. Zieliński nie zagra 1 czerwca w sparingowym meczu z Rosją. Na zgrupowanie wróci dzień po tym spotkaniu - 2 czerwca.

Po pierwszej połowie sparing był bardzo bezbarwnym widowiskiem. W drugiej połowie zaczęło się dziać trochę więcej. Z boiska zszedł Robert Lewandowski, a zastąpił go Karol Świderski, którego następnie zmienił Kacper Kozłowski.

Później boisko zostało zmniejszone, o czym powiadomił Dawid Szymczak.

W drugiej połowie wewnętrznego sparingu doszło do kontuzji najmłodszego z reprezentantów, Kacpra Kozłowskiego. "Zła informacja. Kacper Kozłowski schodzi z boiska pod rękę z lekarzami. Miał już delikatne problemy mięśniowe w ostatnich dniach" - napisał Szymczak. Ostatecznie sparing zakończył się remisem 0:0.

Powołani zawodnicy reprezentacji Polski są na obozie w Opalenicy i trenują na boiskach w okolicach Hotelu Remes. Bazą reprezentacji podczas turnieju będzie Sopot. Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 9 czerwca. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 11 czerwca. Polacy zmierzą się w fazie grupowej ze Słowacją (14 czerwca w Sankt Petersburgu), Hiszpanią (19 czerwca w Sevilli) i Szwecją (23 czerwca w Sankt Petersburgu). Mistrzostwa Europy rozpoczną się 11 czerwca od meczu: Turcja - Włochy na Stadio Olimpico w Rzymie.